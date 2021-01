Nello Sorrentino fidanzato Carlotta Dell’Isola, proposta di matrimonio?/ Dopo lo striscione…

Nei giorni scorsi Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola, ha mandato un messaggio aereo alla sua ragazza chiusa da qualche settimana dentro la casa del Grande Fratello Vip. I primi ad avvistare l’aereo che volava sopra Cinecittà sono stati Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che sono corsi a chiamare la ex concorrente di Temptation Island: “Carlotta sei la mia vita ti amo NS”, era il dolce messaggio apparso nel cielo azzurro di Roma. Carlotta, evidentemente emozionata, non riusciva a smettere di guardare lo striscione inviato da Nello: “Grazie amore mio, anche io ti amo!”, ha urlato la ragazza. Poi ha abbracciato tutti i coinquilini che l’hanno raggiunta in cortile per condividere la sua gioia. Carlotta ha aggiunto: “Ne avevo proprio bisogno, ve lo giuro, pensavo fosse sparito. Grazie, ti amo, te lo giuro”, scherzando anche sulla rima “Nello, l’anello”.

Nello Sorrentino, fidanzato Carlotta Dell’Isola: arriverà l’anello?

Carlotta Dell’Isola ha confessato a Stefania Orlando di aver temuto che Nello Sorrentino si fosse risentito per alcune delle sue dichiarazioni dentro a casa. Ma, con fare materno, Stefania l’ha tranquillizzata, ricordandole che ha sempre parlato di lui con “tanta delicatezza”. Ricordiamo che Carlotta e Nello stano insieme da 7 anni: “Sette anni che stiamo insieme sono tanti, anche se a volte sembrano 20, abbiamo condiviso tanto”, ha detto la ragazza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha così commentato il messaggio d’amore di Nello dicendo: “Questo è il primo aereo di un fidanzato per la sua ragazza”. Mentre Pierpaolo Pretelli ha fatto riferimento al ragazzo di Rosalinda Cannavò: “Giuliano, il drone non basta, ci vuole un aereo”. Clicca qui per vedere il video del messaggio di Nello Sorrentino



