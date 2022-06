Neonata morta dopo parto in casa/ Tragedia in Sardegna: bimba deceduta da giorni

Dramma in Sardegna, dove un cadavere di una neonata di 5 giorni è stato ritrovato all’interno di un’abitazione a Burgos, in provincia di Sassari. La piccola, probabilmente nata in casa, è stata trovata nel piccolo comune di circa 870 abitanti in provincia di Sassari, nella regione del Gocean. I carabinieri della compagnia di Bono stanno indagando sul fatto, coordinati dal capitano Davide Masina.

Secondo quanto rivelato dall’Ansa, la piccola sarebbe stata partorita in casa dalla madre. La ragazza, 18 enne, avrebbe dato alla luce la piccola che sarebbe poi morta di stenti. La bimba potrebbe essere morta da giorni. Proprio per chiarire le cause della morte e le responsabilità della madre, sono in corso le indagini dei militari. In particolare, i carabinieri starebbero indagando sulle cause del decesso della neonata, che secondo una prima indagine sarebbe morta di inedia. Sul cornicino della bimba è stata disposta l’autopsia. Al momento comunque non sono aperti fascicoli.

Neonata morta dopo parto in casa: cosa è successo

La tragedia della neonata morta dopo il parto in casa è avvenuta a Burgos, in Sardegna, in provincia di Sassari. La ragazza, mamma della piccola, ha 18 anni e vive con altri familiari nel piccolo centro di Burgos. Il parto è avvenuto in casa nei giorni scorsi ma secondo quanto riporta l’Unione Sarda, solamente oggi qualcuno in famiglia ha richiesto l’intervento del 118. Non appena arrivati in casa, i medici hanno potuto constatare solamente che la neonata era già morta, probabilmente già da qualche giorno. Sgomento nel paese.

La Procura di Nuoro ha deciso di aprire un’inchiesta sul caso, affidato ai carabinieri di Bono e coordinati da Davide Masina. Alcune persone che vivono con la giovane 18enne sono state convocate in caserma. Grazie alla loro testimonianza, i carabinieri contano di ricostruire quanto è accaduto. Sembrerebbe che la neonata sia morta per inedia, ovvero per mancanza di alimenti. Resta da capire perché l’intervento del 118 sia stato richiesto solamente giorni dopo.

