Roma, neonata morta: mamma fermata per omicidio/ Picchiata dopo il parto in casa?

Una giovane donna italiana, ma di origini svedesi, è accusata dell’omicidio della figlia appena nata. Sabato all’alba la ragazza, che aveva partorito in casa a Vitinia, vicino Ostia, con l’aiuto della madre, avrebbe chiamato i soccorsi affermando che la neonata si era fatta male cadendo. Ma le lesioni riscontrate sul corpo della neonata, che nel frattempo è stata subito ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma, sarebbero risultate invece compatibili con segni di violenza fisica. Il cranio infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, presentava una ferita che faceva pensare ad un forte colpo in testa. E quindi domenica 19 gennaio la donna è stata fermata. La bambina purtroppo non ce l’ha fatta: dopo due giorni di agonia è morta. Ora la madre, che era stata portata al Sant’Eugenio, è stata rilasciata e ora è ai domiciliari. Domani è prevista la convalida. Intanto i carabinieri indagano su quanto accaduto alla neonata.

ROMA, NEONATA MORTA: PICCHIATA DOPO PARTO IN CASA?

Partorisce in casa e colpisce a morte la bambina: questo è il sospetto di chi sta indagando sulla morte della neonata di Vitinia. Della vicenda si sta occupando il pm della procura di Roma Antonella Giammaria: vogliono anche capire se la ferita alla testa sia stata causata da una manovra sbagliata durante il parto. La donna, 28 anni, ai militari aveva comunque detto di non sapere di essere incinta. In lacrime avrebbe infatti affermato, stando a quanto riportato da Fanpage: «Non sapevo di essere incinta. Mia figlia è caduta per terra». I carabinieri di Ostia, intervenuti sul posto, avevano trovato la bambina avvolta in un asciugamano con ancora il cordone ombelicale attaccato alla placenta. La nonna sarebbe entrata in camera e avrebbe visto la figlia sul letto, mentre la neonata era a terra, quindi avrebbe dato subito l’allarme. Ma le indagini dovranno capire anche questo aspetto della vicenda.

