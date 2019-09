NEONATO TROVATO MORTO IN UNA SCARPATA/ Alto Adige, aveva ancora cordone ombelicale

Un neonato è stato trovato morto in una scarpata a Merano, in Alto Adige. Lo riporta il quotidiano Dolomiten, scrivendo che il corpicino del bimbo è stato trovato rinvenuto nello strapiombo di una stradina a Lana di Sopra da alcuni turisti. La testa del neonato era stata avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. Un ritrovamento a dir poco scioccante quello compiuto dai turisti che, nel corso di quella che doveva essere con ogni probabilità una tranquilla escursione, sono incappati nel corpicino del neonato sotto un cespuglio. Ma c’è un dettaglio ancora più macabro a suggerire che il piccolo sia stato ucciso presumibilmente quando aveva ancora poche ore di vita o comunque appena dopo essere stato partorito: il bimbo, infatti, aveva ancora attaccato il cordone ombelicale…

NEONATO TROVATO MORTO IN UNA SCARPATA IN ALTO ADIGE

Subito sono scattate le indagini sulla morte del neonato trovato in una scarpata a Lana di Sopra, in Alto Adige. Sul posto si sono prontamente recati i carabinieri e la Croce bianca, ma per il bimbo non c’era già più niente da fare. Sempre secondo il quotidiano Dolomiten, il decesso del neonato sarebbe avvenuto temporalmente poche ore prima del ritrovamento da parte dei turisti. Come primo atto delle indagini la Procura di Bolzano ha ordinato l’autopsia sul corpicino del bambino per vedere di capire quali sono state le modalità dell’infanticidio che ha sconvolto un’intera comunità. Una tragedia, quella di Merano, che fa ancora più male se si pensa che arriva all’indomani di quella di Benevento, dove un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in una scarpata lungo la Statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nei pressi di un distributore di benzina.

