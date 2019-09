Getta figlio neonato di 4 mesi nel burrone/ Benevento, madre lo finisce a bastonate

La storia che arriva da Benevento è di quelle difficilmente comprensibili dalla mente e logica umana: un neonato di 4 mesi è stato prima lanciato in un dirupo e poi ucciso a bastonate, il tutto dopo aver subito un incidente fortissimo sull’auto dove viaggiava (lanciata contro un guard rail). Ad essere accusata di tutto ciò è la madre 34enne originaria di Campolattaro e ora piantonata in ospedale in attesa di capire se le prime impressioni d’indagine che la vedono omicida del suo stesso figlio siano confermate dalle prove prese dalla Scientifica sul luogo del delitto. Secondo quanto riportato dal Quotidiano.net, la donna avrebbe si sarebbe prima schiantata contro un guard rail della Statale 372 Telesina, nei pressi di Solopaca; si pensava ad un incidente in un primo momento ma pare invece che sia stata una manovra scientemente voluta dalla donna che poi è scesa dal veicolo e ha lanciato nel dirupo quel neonato immaginiamo in preda ad una crisi di pianto.

BENEVENTO, L’ORRORE E LE ACCUSE GRAVISSIME ALLA MADRE

Se già non fosse abbastanza tragico quanto successo, pare che dopo la donna fosse anche scesa nella scarpata per sincerarsi che il figlio fosse morto definitivamente (e forse lo era già visto il volo, ndr): ha preso un bastone o un forte sasso e lo ha letteralmente “finito” colpendolo più volto. L’orrore di Benevento è stato raccontato questa mattina dagli inquirenti alle agenzie, con il sostituto procuratore di Benevento Vincenzo Toscano che ha emesso l’arresto preventivo per la donna ora piantonata all’ospedale campano. In caserma, nella stazione di Solopaca, in questo momento si trova il compagno della 34enne: viene interrogato per ricostruire le ultime ore di vita del piccolo, proprio lui pare abbia dato l’allarme perché la sua compagna era sparita da ore in compagnia del figlio di 4 mesi. Resta da capire perché se ne fosse andata e perché soprattutto la decisione di un atto così crudo e così contrario alla logica umana come l’infanticidio messo in atto (ripetiamo, qualora fosse confermato da ogni prova esistente).

