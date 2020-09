Netflix gratis/ Da Stranger Things a Elite, contenuti gratuiti visibili a tutti ma…

Netflix ha lanciato a sorpresa una sezione gratis. Nel dettaglio, la piattaforma di streaming più famosa e vista al mondo, ha deciso di lasciare aperto a tutti uno spazio dove si potranno vedere dei film a titolo gratuito nonché delle serie tv. Per via della gratuità della questione, non sarà necessario nemmeno registrarsi per accedere allo spazio gratis di Netflix, e basterà digitare il sito sul browser, trovare la sezione dedicata, e iniziare a vedere i contenuti offerti. Attenzione però, guai a pensare che il catalogo offerto sia ricco e pregno di titoli, in quanto si tratterà semplicemente di contenuti media che lo stesso Netflix utilizzerà per auto-promuoversi, per sponsorizzarsi, senza violare alcuna regola sia chiaro. All’interno del film o della serie tv che selezioneremo, ci sarà infatti uno spot della stessa piattaforma in streaming che tra l’altro potremo anche “skippare”, saltare senza guardare. Inoltre non sono previste limitazioni di risoluzioni, e i prodotti offerti potranno essere visti quindi anche in 4K.

NETFLIX GRATIS, IL CATALOGO DI PRODOTTI OFFERTI A ZERO

Ecco il catalogo gratis presente su Netflix: Elite, Grace and Frankie e Stranger Things. Presente inoltre il documentario “Il nostro pianeta” nonché il reality “L’amore è cieco”. L’utente potrà purtroppo vedere gratuitamente solo la prima puntata delle serie tv, nonché del documentario e del reality appena elencato, di conseguenza meglio fiondarsi sui film, che saranno diversi e interessanti: Baby Boss – Di nuovo in affari, Bird Box, I Due papi, Murder Mystery e When They See Us. La sezione gratuita aperta da Netflix è stata introdotta in sostituzione alla prova mensile gratis che fino a poco tempo fa veniva offerta dalla piattaforma: in poche parole, dà un’idea al futuro cliente di quello che il catalogo del servizio offre. Piccola postilla, la sezione gratuita non è per il momento disponibile sui browser iOS, mentre la potrete trovare sui dispositivi Android nonché sui personal computer.



