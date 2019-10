Netflix, i film da vedere ad Halloween/ Da Psycho a Scream: la lista completa

Quello che inizia domani sarà un lungo fine settimana in cui tra serate in festa e religiosi appuntamenti, ragazzi e genitori avranno modo, chi più chi meno, di rimanere a casa per le vacanze, e allora cosa fare se non una maratona Halloween? Come sempre in soccorso di malati seriali o solo di film arriva Netflix che sui suoi profili ufficiali ha annunciato, a modo suo, una speciale selezione Halloween in cui trovare film, serie tv e gli animati che strizzano l’occhio a paura, tensione, mostri e spatter per la gioia di tutti i palati anche per coloro che amano i classici e non se ne separano mai. Nella lista relativa agli “Iconici”, Netflix ha inserito Psycho, Nightmare – Dal profondo della notte, Nightmare 2 – Il ritorno, Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, Venerdì 13, Halloween H20 – 20 anni dopo, Lo squalo e La Casa. Ai grandi classici dell’horror si uniscono le grandi firme a cominciare proprio da quelli legati a Stephen King: 1922, Shining, Nell’erba alta, Christine – La macchina infernale, Il gioco di Gerald, Cell, Carrie.

MARATONA HALLOWEEN? I CONSIGLI DI NETFLIX

Ma la lista Netflix non finisce qui e la vostra maratona potrebbe andare avanti fino a lunedì mattina tenendo conto solo dei titoli consigliati soprattutto se ai film aggiungiamo le serie tv e non solo quelle originali ma anche quelle che la piattaforma si accaparra in giro. Nella lista presente sui social sono presenti poi anche la trilogia di Scream e quella di Scary Movie ma anche Zombieland, Quella casa nel bosco e Daybreak uniti agli animati Castlevania, Devilman Crybaby, Kiseiju: L’ospite indesiderato, Tokyo Ghoul ed Hellsing. Ciliegina sulla torta la selezione per i più giovani e i piccoli che annovera Casper, Chi ha paura delle streghe?, Beetlejuice – Spiritello porcello, Nightmare Before Christmas, i casi di Scooby-Doo e gli episodi di quello che per tutti è ufficialmente uno spin off di Riverdale (anche se ha poco a che fare con la serie The CW pur appartenendo allo stesso universo di fumetti) ovvero Le terrificanti avventure di Sabrina. Vi serve altro per passare quattro giorni chiusi in casa davanti alla tv?

