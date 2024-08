Netflix Leak ecco la risposta per la prima volta dell’azienda. La piattaforma è stata vittima negli scorsi giorni di un grave episodio, una fuga massiccia di dati, quello che in gergo si chiama appunto leak, e che ha diffuso online una serie di contenuti multimediali, anticipando anche varie uscite future, cosa che ovviamente non doveva avvenire. Il materiale è decisamente “rovente” visto che, come sottolinea Hdblog.it, fra quanto pubblicato anche i primi tre episodi dell’attesissima ultima stagione di Stranger Things, la serie tv più vista di tutti i tempi sulla piattaforma video streaming americana. Ma si tratta solo della punta dell’iceberg visto che i titoli emersi sarebbero decine, per una fuga di materiale senza precedenti per il colosso a stelle e strisce.

La notizia della fuga ha iniziato a circolare timidamente negli ultimi giorni ma ora sembrerebbe essere piuttosto chiara la portata di quanto accaduto, con tantissimi show, serie tv e anche diversi anime giapponesi, contenuti particolarmente apprezzati su Netflix. A confermare il tutto è stata la stessa piattaforma streaming che per la prima volta è uscita allo scoperto da quando è avvenuto il leak, spiegando che il tutto è stato causato da una intrusione in uno dei partner di post produzione, che ha portato alla pubblicazione di diversi titoli.

NETFLIX LEAK: COSA E’ SUCCESSO

In ogni caso il team dell’azienda, ha fatto sempre sapere Netflix tramite risposta ufficiale, sta prendendo provvedimenti per evitare che la fuga di notizie rientri e che una situazione simile non si verifichi più in futuro. Stando a quanto specificato da Hdblog.it, l’azienda a cui si fa riferimento sarebbe Iyuno, che a sua volta avrebbe confermato la notizia, parlando di “accesso non autorizzato” ai propri contenuti riservati, promettendo poi indagini accurati per cercare di risalire chi sono gli intrusi e garantendone la protezione dei dati dei loro clienti.

Si parla in totale di ben 45 file multimediali e fra i titoli più noti emersi, oltre al sopracitato Stranger Things, la cui stagione 5 uscirà nel 2025, troviamo anche Spellbound in uscita il prossimo novembre, quindi Plankton: The Movie del 2025, ma anche Arcane Strife (novembre 2024).

NETFLIX LEAK: ALCUNI DEI TITOLI EMERSI

Ma troviamo anche Terminator Zero, la serie animata riguardante la famosa saga con protagonista Arnold Schwarzenegger, ma anche l’anime tanto amato in Italia Ranma ½, così come la terza stagione di Hertstopper e molto altro ancora. Non è ben chiaro dove siano stati pubblicati i contenuti “rubati” ma è probabile che girino già sulle varie piattaforme online come ad esempio Telegram ma anche i torrent con cui si possono scaricare file multimediali anche massicci, e vari siti web.

Il nostro consiglio è ovviamente quello di non scaricare tali file per evitare di incappare in qualche problema di tipo legale, meglio aspettare l’uscita ufficiale dei contenuti che in ogni caso verranno pubblicati nel giro di un anno circa. Certo è che l’accaduto non ha praticamente precedenti e il team di sicurezza che gestisce questi contenuti dovrebbe capire realmente cosa sia successo per fare in modo che non accada più.