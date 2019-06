Nettuno, 20enne muore folgorato: era salito sul tetto del treno/ Tragedia in stazione

Un ragazzo è morto folgorato dopo essere salito sul tetto di un treno in quel di Nettuno. Una tragedia che si è verificata nella notte fra sabato 22 e domenica 23 giugno, attorno alle ore 2:00. La vittima è un ragazzo di nazionalità romena di venti anni, come riferito dai colleghi dell’edizione online de Il Messaggero, e con grande probabilità aveva deciso di dare vita alla classica “bravata”, che però gli è costata la vita. Nella notte passata il giovane, in compagnia di altri amici, aveva deciso di recarsi alla stazione ferroviaria di Nettuno, nota cittadina in provincia di Roma, approfittando del buio e del fatto che non vi fosse nessuno in giro. Una volta giunti sul luogo prescelto, il ragazzo ha pensato di arrampicarsi sul tetto di un convoglio fermo al binario 1 quando è accaduta la tragedia.

NETTUNO, 20ENNE MUORE FOLGORATO: ERA SALITO SUL TETTO DEL TRENO

Il ventenne deve essere entrato in contatto con i fili della rete elettrica continua che corrono proprio lungo il tetto del treno, venendo folgorato e morendo pressoché all’istante per arresto cardiocircolatorio. Forse lo stesso giovane ha appoggiato le mani sui cavi dell’alta tensione per arrampicarsi, o forse li ha toccati inavvertitamente, fatto sta che il ragazzo rumeno è morto nel giro di pochi minuti. Gli amici che erano con lui si sono accorsi pressoché immediatamente di quanto accaduto ed hanno allertato subito dopo gli uomini del soccorso, chiamando il 118. Quando i sanitari sono giunti sul luogo in questione hanno provato a rianimare il ragazzo, ma ormai non vi era più nulla da fare: troppo forte la scossa ricevuta dal ragazzo. Presso la stazione di Nettuno si sono recati anche i carabinieri che hanno aperto un’indagine per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il corpo della vittima è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria: nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per stabilire le esatte cause di morte.

