Nevada Smith/ Su Rete 4 il film con Steve McQueen e Karl Madden

Nevada Smith va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, martedì 24 gennaio, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1966 negli Stati Uniti d’America che potrebbe con la regia di Henry Hathaway soggetto tratto dal romanzo scritto da Harold Robbins mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione cinematografica da John Michael Hayes. Le musiche della colonna sonora sono di Alfred Newman e nel cast sono presenti grandissimi attori come Steve McQueen, Karl Madden, Brian Keith, Gene Evans e Suzanne Pleshette. Tra i principali protagonisti di questa pellicola c’è l’attrice americana Suzanne Pleshette nata a New York il 31 gennaio del 1937 scomparsa a Los Angeles nel gennaio del 2008. Una straordinaria interprete la cui esperienza del cinema è iniziata nel 1958 con la pellicola Il ponticello sul fiume dei guai per la regina di Frank Tashlin. Corso degli anni è stata protagonista di diversi film di successo tra cui Gli uccelli, Smania di vita, Una donna senza volto, Un maggiordomo nel Far West, Il fantasma del pirata Barbanera, Se è martedì deve essere il Belgio e L’infallibile pistolero strabico.

Nevada Smith, la trama del film

In Nevada Smith ci troviamo nello Stato della California nel 1890 con tre banditi di nome Jesse, Tom e Bill i quali stanno per consumare una terribile ingiustizia nei confronti di un lavoratore di una miniera il cui nome è Samuel. I tre con astuzia e con una serie di bugie riescono a infiltrarsi nella sua famiglia della sua vita privata per poi uccidere il povero Samuel insieme a sua moglie. Il figlio Max conosciuto con il nome di Nevada Smith naturalmente non prende bene la cosa e giura vendetta tant’è che si mette immediatamente ad inseguire i tre banditi attraversando il pericoloso deserto. Nonostante sia animato da grande fervore e forza di volontà, Nevada Smith non è certamente esperto di questo genere di cose tant’è che durante il viaggio in un campo incontra tre uomini con i quali condivide un pranzo ma che puntualmente lo derubano. Tutto però cambia quando il ragazzo fa la conoscenza di un uomo di nome Jonas che oltre ad essere un venditore di armi le sa utilizzare benissimo. C’è subito sintonia tra i due tant’è che Jonas decide di insegnargli ad utilizzare la pistola e soprattutto ad essere veloce nello sparare. Dopo questo veloce apprendistato il ragazzo si rimette sulle tracce dei tre malviventi ed in particolare arriva a Texas nella città di Albinea dove avviene il primo scontro a fuoco con Jesse. eppur ferito Nevada Smith riesce ad avere la meglio e dopo essersi fatto curare in un campo indiano riparte alla ricerca degli altri due malviventi che hanno distrutto la sua famiglia. Il primo lo troverà nello Stato della Louisiana per poi arrivare nella contea di El Dorado dove trova l’ultimo componente con il quale ci sarà un incredibile scontro finale.

