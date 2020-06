New Amsterdam 2/ Anticipazioni 4 giugno: al via la seconda metà di stagione

Pubblicità

NEW AMSTERDAM 2, LA SERIE TV

New Amsterdam 2 riaccende i motori e ritorna con i nuovi episodi, in prima Tv per le reti in chiaro, nella prima serata di Canale 5 di oggi, giovedì 4 giugno 2020. Verranno trasmessi gli episodi 10 e 11, dal titolo “Codice argento” e “Nascosto dietro il mio sorriso“. Sono trascorsi quattro mesi da quando abbiamo visto l’ultima volta Ryan Eggold nei panni di Max Goodwin: che cosa succederà? Possiamo già anticipare che una delle puntate previste dalla serie tv è stata cancellata per via delle recenti vicende sanitarie che hanno colpito tutto il mondo. La serie tv infatti si sarebbe dovuta concentrare sul tema della pandemia e la NBC ha deciso di non mandarlo in onda in America. Dove eravamo rimasti? Max ha deciso di entrare nel carcere per svolgere alcuni controlli sulle detenute. Il direttore del penitenziario ha cercato di ostacolarli, ma alla fine lo staff medico è riuscito nel progetto. Buone notizie invece sul fronte tumore: Max è finalmente in remissione. Per la Sharpe (Freema Agyeman) invece ci sarà una punizione difficile da gestire: la Brantley (Debra Monk), non può fare finta di niente, visto che ha scelto di aiutare una paziente con una dipendenza dall’eroina.

CHI C’È NEL CAST DI NEW AMSTERDAM 2?

Nel cast di New Amsterdam 2 ritroveremo naturalmente anche Anupam Kher nel ruolo di Kapoor e Tyler Labine in quello di Iggy. Non mancherà Jocko Sims per il personaggio di Reynolds. Anzi quest’ultimo sarà protagonista di una sottotraccia romantica e valuterà persino la possibilità di lasciare l’ospedale. Dobbiamo aspettarci rivoluzioni anche per quanto riguarda la Sharpe: la dottoressa dovrà fare i conti con alcune consapevolezze che avranno un effetto decisivo sulla sua carriera. Mancano otto episodi alla conclusione della seconda stagione e i fan hanno già ricevuto una bellissima notizia nei mesi scorsi: lo show andrà avanti ancora per altri tre capitoli. Un ottimo segnale che, alla luce dei successi registrati in termini di ascolto, non poteva che confermare il medical drama come uno dei contenuti di punta in tutto il mondo.

NEW AMSTERDAM 2 ANTICIPAZIONI DEL 4 GIUGNO 2020

EPISODIO 10, “CODICE ARGENTO” – L’ospedale è chiuso e i pazienti del Rikers hanno deciso di darsi alla fuga, abbandonando i loro letti. Helen e Max si ritrovano quindi a gestire una situazione spinosa che potrebbe persino mettere a rischio la loro stessa vita. Nel frattempo, Bloom decide di mettere in secondo piano il proprio dolore per aiutare un paziente in difficoltà. Iggy invece sta riflettendo molto sul rapporto con la sua fidanzata: dovrà fare una scelta drastica che determinerà il futuro della loro coppia.

EPISODIO 11, “NASCOSTO DIETRO IL MIO SORRISO” – Max continua a concentrarsi sul rapporto con i pazienti e decide di non usare alcuna schermata per favorire l’ascolto attivo. Intanto, la Sharpe non riesce a sentirsi a suo agio dopo essere stata retrocessa. Anche se gli altri medici la considerano ancora come qualcuno a cui fare affidamento in assenza di Max. Frome invece fa a pugni con se stesso: un altro psichiatra gli rivela la diagnosi riguardo il suo odio per se stesso. Reynolds invece finirà con il confessare a Max di aver scelto di lasciare l’ospedale per stare con la sua fidanzata.



