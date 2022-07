New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 1 luglio: Vijay muore, Max torna a New York

New Amsterdam 4, tre nuovi episodi su Canale 5

Questa sera, venerdì 1° luglio, alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con “New Amsterdam 4”, il medical drama con Ryan Eggold. Mancano ancora un paio di appuntamenti con la fortunata serie che si concluderà venerdì 15 luglio con gli ultimi quattro episodi della quarta stagione. Scopriamo le anticipazioni dei tre episodi in onda questa sera: “La famiglia”, “Uniti nella resistenza” e “Ultimatum”. Nel tredicesimo episodio della quarta stagione di “New Amsterdam” dal titolo “La famiglia” Max e Helen vivono a Londra ormai da due mesi. Helen decide di incontrare la madre Serwa, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale. La madre, infatti, critica ogni scelta della figlia e denigra il padre. Helen, consapevole dei suoi ricordi, le rinfaccia trent’anni di bugie. La Dottoressa Bloom e il Dottor Reynolds curano una famiglia dopo che il loro terribile incidente d’auto li ha portati al pronto soccorso. In ospedale arriva Adam, il fratello sordo della dottoressa Wilder.

Anticipazioni ultima puntata L'Ora inchiostro contro piombo/ La verità su Liggio

New Amsterdam 4, anticipazioni puntata 1 luglio

Nell’episodio 14 “Uniti nella resistenza” di “New Amsterdam 4” il dottore Vijay Kapoor è morto e tutti i suoi amici si riuniscono per la cerimonia funebre. Anche Max ed Helen tornano da Londra per l’ultimo saluto all’amico. A New York Max ed Helen si rendono conto di quanto il New Amsterdam sia cambiato da quando se ne sono andati. I dottori dell’ospedale si coalizzano contro Veronica Fuentes, ma lei riesce a scoprirlo e ricorda ancora una volta al team di New Amsterdam che è lei ad avere il controllo. Nell’episodio “Ultimatum” Max decide di restare a New York e cerca, attraverso un escamotage, di entrare nel Consiglio di Amministrazione del New Amsterdam per poter contrastare l’operato di Veronica e farla rimuovere dalla sua carica.

L’Ora inchiostro contro piombo/ Anticipazioni 4a puntata, diretta: Domenico è morto!

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Chicago Fire 9 puntata 6 luglio/ Severide chiede a Stella di sposarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA