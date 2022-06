New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Max affiancato da Veronica Fuentes

New Amsterdam 4, puntata 10 giugno su Canale 5

Questa sera, venerdì 10 giugno, alle 21.35 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con la quarta stagione di “New Amsterdam”. La serie, girate a New York nel Bellevue Hospital e nel Kings County Hospital Center, vede come protagonista l’attore Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin, direttore medico dell’ospedale pubblico New Amsterdam Medical Center. Nel primo appuntamento con “New Amsterdam 4” Max ha decido di lasciare l’ospedale per seguire Helen a Londra. Cosa succederà ora che entrambi i dottor lasceranno il New Amsterdam? Nel primo episodio di questa sera dal titolo “Un Segno duraturo” Helen e Max partiranno nel giro di 5 settimane. Ma prima di lasciare l’ospedale voglio lavorare al meglio per lasciare un segno duraturo del loro operato al New Amsterdam. Helen deve fare i conti con la cattiva gestione degli screening mammografici. Max invece viene affiancato da Veronica Fuentes, che prenderà il suo poso come direttore medico. All’ospedale viene donato un terreno abbandonato in uno dei quartieri più degradati della città. Max vuole occuparsi in prima persona della questione e viene appoggiato anche da Veronica. Potrà fidarsi di lei?

New Amsterdam 4, anticipazioni episodi quarta stagione

Nel secondo episodio, intitolato “Falsi ricordi”, Veronica Fuentes si occupa della ristrutturazione del New Amsterdam e inizia cambiando l’arredamento dell’atrio, per strizzare l’occhio ai conservatori: sostituisce la targa Lenape con alcuni oggetti appartenenti a una mostra d’arte birmana che è pubblicizzata dal Manhattan Museum. Una paziente dell’ospedale, proprio di origini birmane, è convinta che l’arpa in esposizione sia di sua proprietà. Iggy ed Helen devono testimoniare per un processo di violenza sessuale, mentre Lauren trova sua madre al Pronto Soccorso in preda a dolori lancinanti. Nel terzo episodio “Un intervento pazzesco” Helen riceve un messaggio da un suo ex: scopre che è gravemente malato e che rischia di morire. I medici però vogliono sottoporlo ad un delicato intervento e Max contattare una giovane e competente oncologa.

