New Amsterdam 4/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Max lascia l’ospedale?

New Amsterdam, al via la quarta stagione su Canale 5

Questa sera, venerdì 3 giugno, in prima serata su Canale 5 arriva la quarta stagione di “New Amsterdam”, il medical drama con Ryan Eggold. Le vicende del direttore sanitario Max Goodwin (Eggold) e dello staff del New Amsterdam riprendono dopo un anno turbolento di sacrifici e difficoltà segnate dalla pandemia. Per loro inizia una nuovo capitolo, ma la missione è sempre la stessa: prestare gratuitamente aiuto a chi ne ha bisogno. Per Max è arrivato il momento di assecondare i sentimenti nei confronti della dottoressa Helen Sharpe (Freema Agyeman). Nella quarta stagione di “New Amsterdam” fa il suo ingresso la dottoressa Veronica Fuentes (Michelle Forbes). Ricordiamo che le storie raccontate nella serie tv sono ispirate a vicende reali e tratte dai racconti del “Bellevue Hospital” di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

New Amsterdam 4, anticipazioni primi tre episodi

Questa sera su andranno in onda i primi tre episodi di “New Amsterdam 4”. Nel primo episodio, dal titolo “Anima e Corpo”, Max si sente pronto a iniziare una relazione con Helen, ma la dottoressa frena il suo entusiasmo: si trasferirà definitivamente a Londra. Nonostante tutto, però, i due decidono di provare a dare una possibilità al loro rapporto. Anche Floyd e Lyn devono ridefinire la loro relazione. Nel secondo episodio “Noi due insieme” il reparto di Terapia Intensiva è completamente sguarnito a causa della carenza di personale, e Max si fa in quattro per evitarne la chiusura. Infine nell’episodio “Come è sempre stato” Max e Helen annunciano di voler partire insieme, lasciando così il New Amsterdam. La Brantley assume un nuovo Direttore Sanitario, una vecchia conoscenza di Max. Il medico partirà davvero per Londra?

