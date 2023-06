New Amsterdam 5, anticipazioni puntata 7 giugno 2023/ Max non riesce a dimenticare Helen e…

New Amsterdam 5, cosa succederà nella puntata di oggi 7 giugno? Le anticipazioni

New Amsterdam torna con l’ultima stagione dell’amatissimo medical drama, in prima serata su Canale 5. A partire da stasera andrà in onda la prima puntata, composta da tre episodi che segnano il ritorno della serie ambientata in uno degli ospedali di New York più noti: il Bellevue Hospital.

La quinta stagione, composta da 13 episodi, si apre con Max Goodwin che cerca di superare il dolore di essere stato lasciato all’altare da Helen. I pensieri lo attanagliano e non riesce ancora a superare il brutto avvenimento. I protagonisti dovranno fare i conti con nuovi e complessi casi in ospedale, ma anche con le loro vite private altrettanto complicate.

New Amsterdam 5, anticipazioni dei primi tre episodi del 7 giugno

New Amsterdam 5 si apre con il primo episodio intitolato Tutto è Indefinito. Max non riesce a superare di essere stato lasciato sull’altare da Helen, mentre Bloom cerca ospitalità in attesa del permesso di soggiorno. L’ospedale dovrà affrontare un caso di diversi lavoratori del sesso, aggrediti durante una manifestazione. La Brantley, invece, cerca di convincere Max a dare il suo appoggio ad un’azienda, che risulterà eccessivamente ottusa. Nel frattempo, Iggy si troverà a prendersi cura di un ragazzo autistico la cui madre è troppo opprimente e protettiva.

La puntata di New Amsterdam prosegue con il secondo episodio intitolato Inganno perfetto. Gli eventi si incentrano su un giocatore di basket, Canaan Ochoa, a cui i medici devono amputare il braccio. Lo sportivo non accetta tale decisione sebbene sia l’unico modo perchè possa sopravvivere. A risolvere il delicato caso ci penserà Max che proporrà una soluzione che soddisferà tutti. L’episodio si chiude con Reynolds e il padre che andranno a pesca insieme, inconsapevoli di ciò che li attende. Il terzo e ultimo episodio della serata si intitola Un grande giorno. Alcuni invitati a un matrimonio rimangono gravemente feriti a causa di un’esplosione. Lo sposo è in gravissime condizione e deve trovare urgentemente un donatore. Nel frattempo, Bloom tenterà di riavvicinarsi alla sorella Vanesse chiedendo se possa ospitarla. Dirà di sì?











