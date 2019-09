New Delhi, 30 morti in Toscana/ Arrivano “test rapidi” per combattere il batterio

Il batterio New Delhi terrorizza la Toscana: l’Agenzia regionale di sanità ha reso noto che la malattia ha causato 30 morti e che sono stati registrati almeno 708 casi sospetti, in 75 casi si è sviluppata la patologia. Come vi abbiamo spiegato, si tratta di un superbatterio resistente e scatta l’allarme presso gli ospedali toscani: i decessi sono stati il 40%, in linea con i dati internazionalità di mortalità. Il numero dei morti è dunque cresciuto esponenzialmente rispetto all’ultima rilevazione – ferma a 17 – con l’Agenzia regionale di sanità che ha evidenziato come le persone decedute presentavano già problemi di salute e, in larga parte, erano anziane. Non è da escludere, sottolinea Repubblica, che la causa del decesso di alcuni di loro sia legata all’infezione da New Delhi. La ricerca attiva dei batteri chiama in causa tutti quei pazienti ricoverati in reparti specifici oppure coloro che presentano caratteristiche di rischio.

NEW DELHI, SCATTA L’ALLARME IN TOSCANA

L’assessorato alla Salute di Regione Toscana ha reso noto di aver costituito un’unità di crisi lo scorso maggio, che ha prodotto un documento «di indicazioni regionali per il contrasto alla diffusione di batteri Ndm». Come riporta Adnkronos, gli esperti hanno spiegato che le aziende sanitarie hanno messo in atto tutti «gli interventi volti a sorvegliare l’evoluzione del fenomeno tramite screening attivo», nonché a sorvegliare le procedure di prevenzione e adottare schemi terapeutici più adeguati per ciò che concerne il trattamento delle infezioni. Stefano Mugnai, esponente di Forza Italia, ha lanciato un messaggio al Governo: «Il ministro della Salute chiarisca celermente quale sia lo stato di diffusione del batterio e quali misure intende mettere in atto per contenere il rischio infettivo a partire della Toscana». Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, situazione di massima allerta in tutta la Toscana.

