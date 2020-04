Neymar al Barcellona?/ Calciomercato, il brasiliano disposto a dimezzarsi l’ingaggio!

Pubblicità

L’ultima bomba di calciomercato è certo il possibile grande ritorno di Neymar al Barcellona per la prossima stagione 2020-2021. A riferirci del grande colpo che riguarda il brasiliano del Paris Saint Germain (che pure in questo giorni è stato agli onori delle cronache ma per altri motivi) è il Mundo Deportivo, per cui O’Ney sarebbe in procinto di lasciare Parigi dopo tre anni di contratto (su cinque) e riabbracciare vecchi amici, come Messi e Piquè, che spingono per il suo ritorno in casa. A sponsorizzare l’affare di calciomercato, tra i più promettenti per la prossima finestra, vi sarebbe lo stesso Bartomeu, che vorrebbe fare del ritorno di Neymar al Barcellona la sua carta da spendere in vista della prossime elezioni presidenziali, previste nel 2021 in seno al club blaugrana. Pare dunque che via sia concordia tra le parti per questo grande ritorno: rimane però da capire come, anche economicamente, potrà avvenire l’affare.

NEYMAR AL BARCELLONA? IL BRASILIANO PRONTO A RIDURSI LO STIPENDIO

Benchè l’affare di calciomercato rimanga tra i più importanti in vista della prossima finestra di contrattazione, si può dire che questi non siano i giorni migliori per il club blaugrana per lanciarsi in offerte di peso, anche per uno come Neymar. E’ qui però che il brasiliano, impaziente di tornare in Spagna potrebbe fare la differenza: secondo le ultime indiscrezioni infatti pare che l’attaccante sia pure disposto a dimezzarsi l’ingaggio, pur di tornare sotto i colori blaugrana. Ricordiamo infatti che al Psg al momento Neymar percepisce uno stipendio da più di 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus e già il club parigino pare disposto a mettere sul tavolo un nuovo pesantissimo rinnovo: ma il brasiliano è intenzionato a cambiare aria e sarebbe disposto a ritornare ai “vecchi” 20 milioni di euro che percepiva al Barcellona prima di fuggire verso la Ligue 1, nel lontano 2017. Lo scenario in ogni caso si prospetta interessante: staremo a vedere.



