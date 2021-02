Neymar difende Dayane Mello/ “I fan italiano vogliono la guerra? Eccola!”

Tra i sostenitori di Dayane Mello sembra ci sia anche il campione brasiliano Neymar, l’attaccante del Paris Saint-Germain, che, tra una partita e l’altra, ha pensato bene di commentare sui social quello che sta succedendo al Grande Fratello italiano ma anche a quello Brasiliano. Proprio in questi giorni sta andando in onda la nuova edizione e sembra che il campione si sia un po’ legato al dito il fatto che i fan italiani di Tommaso Zorzi e compagni, abbiano deciso di vendicare il fatto che Dayane Mello sia arrivata in finale con voti in arrivo dal Brasile, intervenendo in massa in quello del Paese della modella modella. Proprio ai fan italiani non è sfuggito il commento che il calciatore brasiliano ha scritto in relazione a quelli che erano i messaggi di supporto a Dayane dopo le sue ultime lacrime al grido di: “I brasiliani hanno aiutato a portare in finale la modella Dayane Mello” mentre quelli italiani sarebbero alla ricerca di vendetta.

Neymar difende Dayane Mello sui social e attacca i fan italiani del GF Vip 2020: “Vogliono la guerra?”

Secondo questi rumors sembra che i telespettatori stiano organizzando voti di massa per manovrare il Grande Fratello brasiliano, ancora in corso: “Oops! Vogliono la guerra? Allora andiamo avanti! Cominciamo ordinando una una pizza al pollo con catupiry che in Italia non hanno”. Lui scherza parlando proprio del televoto in corso in Brasile e della volontà degli italiani di prendere di mira Gilberto Nogueira detto Gil do Vigor. Siamo sicuri che la cosa stia un po’ sfuggendo di mano a tutti, Neymar avrà modo di vedere salvo i suoi proferiti quindi?



