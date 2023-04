Neymar papà per la seconda volta/ Annuncio Instagram della compagna Bruna Biancardi

Neymar sarà papà per la seconda volta: l’annuncio della compagna

È in arrivo una grandissima gioia per Neymar, talento del calcio brasiliano e del Paris Saint-Germain. Non si tratta di un trofeo o un successo sportivo, ma di una notizia ben più importante e che presto stravolgerà la sua sfera privata: il calciatore diventerà papà. L’annuncio è arrivato attraverso un post condiviso sul profilo Instagram dalla fidanzata, Bruna Biancardi. Oltre ad alcuni teneri scatti in dolce compagnia del compagno, e con il pancino ben in vista, la modella e imprenditrice ha condiviso anche un lungo messaggio d’amore per il bebè in arrivo.

“Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici – si legge a corredo del post – Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni, le zie e gli zii che ti vogliono già tanto bene! Vieni presto figliolo, ti aspettiamo!“. E, in aggiunta, una citazione biblica di Geremia: “Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato”.

Neymar, secondo bebè in arrivo: la lieta notizia in un periodo difficile

Si allarga, dunque, la famiglia di Neymar che è pronto a diventare papà per la seconda volta. Il calciatore, infatti, è già padre di Davi Lucca, nato nel 2011 da una precedente relazione. La coppia è al settimo cielo e non ha resistito a condividere sui social la lieta notizia, in attesa di dare il benvenuto al primo frutto del loro amore.

Una notizia bellissima soprattutto per il calciatore, che è reduce da un periodo non particolarmente positivo. Il calciatore ha infatti subito un brutto infortunio lo scorso febbraio nella partita del campionato francese contro il Lille, che l’ha di fatto costretto ad un’operazione alla caviglia a marzo e alla chiusura anticipata della sua stagione sportiva. Inoltre, il talento brasiliano ha anche ammesso di aver perso un milione di euro al casinò online: il video della sua reazione è diventato presto virale.

