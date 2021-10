Niccolò, Emma e Viola, figli Marco Liorni/ “Quando mi vedono in tv…”

I tre figli di Marco Liorni: Niccolò, Emma e Viola

Marco Liorni ha tre figli: Niccolò, nato dal matrimonio con l’ex moglie Cristina, Emma e Viola, nate dalle seconde nozze con Giovanna Astolfi. “Emma è appena entrata nell’età critica, Niccolò invece ne è uscito e le cose stanno andando decisamente meglio. Con Viola tutto okay, anche se spesso imita la sorella nelle sfuriate adolescenziali. Bisogna cercare di non dimenticarsi di essere genitori, di essere un approdo sicuro e fare un lavoro su se stessi affinché ai figli arrivino soprattutto le emozioni positive”, ha raccontato qualche anno fa il conduttore sul settimanale Intimità. Intervistato da Tiscali, Liorni ha confessato come reagiscono i suoi figli vedendolo in televisione: “Niccolò, il maggiore, è molto critico. Sostiene che la tv stia finendo e che ormai conti solo il web. Viola, invece, è un po’ gelosa e davanti alla mia immagine televisiva abbraccia l’originale. In quanto a Emma, mi imita e mi prende in giro”.

Marco Liorni: la figlia ha rischiato di morire

In un’intervista sulle pagine di Panorama, Marco Liorni ha raccontato che la figlia Viola, quando era piccola, ha rischiato di morire ed è stata salvata dalla sua maestra: “Quando iniziò l’asilo, mia moglie chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione: una sì, l’altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale. A marzo, mia figlia mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”. Parlando recentemente del primogenito e del suo rapporto con i social, Liorni ha detto a Il Giornale: “Mio figlio Niccolò a un certo punto ha mollato lo smartphone per prendere un telefono solo con gli sms. Ci è arrivato da solo, era saturo. Uno mette in guardia i figli, ma nulla è meglio che dare qualche informazione occhi negli occhi”.

