Niccolò Fabi/ La morte della figlia Olivia e la separazione dalla compagna Shirin

Niccolò Fabi ha vissuto una tragedia che lo ha segnato profondamente sul piano personale e musicale. Il 3 luglio del 2010 moriva la figlia di due anni, Olivia, per una meningite fulminante. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantautore e musicista: “Amici, vi sto per scrivere quello che non avrei mai voluto scrivere. Questa notte una sepsi meningococcica fulminante ha portato via nostra figlia Olivia, Lulùbella per chi l’ha conosciuta e amata, il dolore devastante che mi attanaglia la gola è la conseguenza dell’esperienza più inaccettabile, orrida, ingiusta e innaturale che un essere umano può vivere. Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l’ultimo posto in cui desidererò stare. So di poter contare sulla vostra sensibilità e sull’amore che mai come adesso è l’unico strumento che merita di essere suonato. Un abbraccio che contiene tutto”.

Niccolò Fabi e la sua ex compagna Shirin Amini, in seguito alla prematura scomparsa della figlia, hanno deciso di fondare Le Parole di Lulù, ispirata al soprannome di Olivia “Lulù”, organizzazione impegnata nello svolgimento di attività ludiche per accompagnare al meglio la crescita dei bambini.

La morte della piccola Olivia ha lasciato il segno sul rapporto tra Niccolò Fabi e la sua allora compagna Shirin Amini. La loro storia non è riuscita a sopravvivere al forte dolore per la perdita di Lulù. Il cantautore confessa in una vecchia intervista al Corriere della Sera, di essere cambiato da quel tragico evento.

Così dal novembre 2017, si è allontanato sempre di più dalla sua compagna fino alla rottura della relazione durata ben 15 anni. Fabi è rimasto anche molto lontano dal mondo della musica. Oggi, invece, il musicista vede l’esordio del suo ultimo singolo Andare Oltre che culminerà con il suo concerto all’Arena di Verona il 2 ottobre.

