Niccolò, figlio di Alex Zanardi/ “Per lui le protesi mi rendono un papà speciale”

Si chiama Niccolò il figlio di Alex Zanardi e sua moglie Daniela. Oltre 30 anni d’amore il loro che hanno portato alla luce un ragazzo che ha affrontato al loro fianco il grave incidente che, nel 2001, ha portato via al pilota entrambe le gambe. E oggi Niccolò si trova a vivere un altro dramma, un altro grave incidente che vede coinvolto il suo papà. Alex Zanardi svelò in un’intervista a Corriere.it di qualche tempo fa come suo figlio Niccolò affrontò il suo incidente e, soprattutto, la visione del suo papà senza le gambe. “Aveva tre anni e ha percepito le protesi come qualcosa che mi rendeva speciale.” ha ammesso il campione, ricordando proprio il momento in cui ha indossato per la prima volta le protesi alle gambe.

Niccolò e la reazione all’incidente di papà Zanardi

Alex Zanardi ha inoltre raccontato che a suo figlio Niccolò “piaceva che, giocando a nascondino, potessi infilarmi in buchi in cui non stava nessun altro. – e ancora – Quando mi ha visto a Budrio fra altri amputati con le protesi, ci è rimasto male. Ha detto: ‘Ma papà, qui tutti hanno le gambe scassate'”. Per Niccolò, che aveva allora 3 anni, quelle “gambe artificiali” del suo papà lo rendevano un vero e proprio supereroe, un papà unico nel suo genere. Oggi il ragazzo, che ha 22 anni, è al fianco del suo ‘papà speciale’ in questo nuovo momento così drammatico.



