Niccolò Pisilli, giovane talento della Roma, nato proprio nella Capitale il 23 settembre del 2004, è uno degli astri nascenti del calcio italiano. Il centrocampista, che ha esordito in Serie A nel maggio del 2023 mandato in campo da José Mourinho nel corso del match contro l’Inter, ha disputato l’intera trafila delle giovanili in giallorosso e lo stesso percorso lo ha fatto in Nazionale, arrivando alla convocazione in prima squadra su volontà di Luciano Spalletti dopo aver indossato le maglie di Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21, vincendo anche un oro a Malta, nel 2023, negli Europei U19 e un argento in Argentina, lo stesso anno, con l’U20.

Il giovane talento della Roma e della Nazionale azzurra è particolarmente amato e apprezzato anche dal pubblico femminile che si chiede spesso se Pisilli sia o meno fidanzato. Andiamo allora a scoprire qualcosa in più sul giovane.

NICCOLÒ PISILLI HA LA FIDANZATA? LE DICHIARAZIONI NON LASCIANO DUBBI

Niccolò Pisilli sui propri canali social sembra pensare solamente al calcio. Su Instagram, infatti, non c’è traccia di una fidanzata: solamente foto in maglia giallorossa o azzurra e qualche scatto con gli amici. Sappiamo però che Pisilli, nonostante la riservatezza social, è fidanzato. Il giocatore, nel 2023, in un’intervista rilasciata a Gazzetta Regionale, aveva parlato proprio di una ragazza, che però non conosciamo.

“Nel tempo libero mi piace stare con la mia fidanzata o con i miei amici. Uscire e staccare un po’ dal calcio. Se ci sono le partite le vedo spesso” aveva raccontato proprio lui, senza però fare il nome della ragazza al suo fianco. Dunque, non sappiamo chi sia la fortunata e neppure se Niccolò Pisilli sia ancora fidanzato o meno. Non solo calcio, infatti, per il giovane centrocampista della Roma, che si gode anche una vita privata ricca di amore.