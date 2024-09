DIRETTA ROMA VENEZIA, LAGUNARI IN FIDUCIA

È di nuovo tempo di tornare all’Olimpico per i giallorossi. La diretta Roma Venezia sarà in fatti la terza partita consecutiva che la squadra di Ivan Juric giocherà tra le mura amiche in questa domenica 29 settembre 2024 alle ore 15:00.

Come detto, la Roma arrivava già da due sfide in casa ovvero quelle contro l’Udinese vinta 3-0 e il pareggio europeo con il Bilbao. Tra l’altro queste sono state anche le prime gare dei capitolini con Juric in panchina dopo l’esonero di De Rossi.

Il Venezia potrebbe aver trovato la svolta nella sfida del 21 settembre quando sono riusciti a sconfiggere il Genoa per 2-0 ottenendo la prima vittoria, un possibile sliding doors decisivo dopo tre sconfitte e un solo pareggio.

DIRETTA ROMA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DELL’OLIMPICO

Se volete vedere la diretta Roma Venezia siete obbligati ad essere abbonati a DAZN, emittente che trasmette tutta la Serie A.

Per quanto riguarda la diretta streaming Roma Venezia, la soluzione è analoga: l’applicazione di DAZN è scaricabile su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA

È il momento di analizzare le probabili formazioni della diretta Roma Venezia. I capitolini si schiereranno secondo il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, difesa a tre composta da Mancini, N’Dicka e Angelino. A centrocampo ecco Çelik, Pisilli, Cristante ed El Shaarawy menre Pellegrini e Dybala daranno supporto a Dovbyk.

Stesso identico asseto tattico anche per il Venezia. In porta Joronen, prtetto dal quartetto Schingtienne, Svoboda, Idzes e Candela. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Andersen, Duncan e Zampano con Busio e Oristanio dietro all’unica punta Pohjanpalo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA VENEZIA

Eccoci al paragrafo dove faremo chiarezza su quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Roma Venezia. La vittoria degli uomini di Ivan Juric è offerta a 1.40, il pareggio è fissato a 4.75 mentre il 2 fisso è messo in lavagna a 7.50.

Più probabile lOver 2.5 (1.65) rispetto all’Under (2.20) con il Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, a 1.75 con il No Gol a 2.05.