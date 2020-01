Niccolò Raniolo, scelta Sabrina Ghio a Uomini e Donne/ “Io falso? Tutto il contrario”

Sabrina Ghio oggi svelerà a rivelo alcuni dettagli sulla sua vita privata dopo Uomini e Donne, il programma che l’ha resa famosa insieme ad Amici e L’Isola dei Famosi. Lei è stata una delle troniste del programma di Maria De Filippi ma la sua partecipazione non è stata molto fortunata: la sua scelta, Niccolò Raniolo, l’ha lasciata a bocca aperta con un bel no secco. Un brutto colpo per la Ghio che con lui sperava di tornare ad innamorarsi. A distanza di anni da quella scelta finita male, Sabrina non sembra avere nessun rancore, anzi ha sempre sostenuto di aver vissuto il suo trono con tanta onestà e spensieratezza. Niccolò Raniolo invece è tornato sulla questione quando l’hanno accusato di essere stato falso nei confronti della tronista.

Niccolò Raniolo è stato falso? Secondo l’ex corteggiatore le cose non stanno così

Il pubblico di Uomini e Donne non ha preso bene la risposta di Niccolò Raniolo alla sua tronista Sabrina Ghio. Il giorno della scelta molti erano convinti che i due sarebbero usciti insieme ma così non è stato. Anche a distanza di anni le accuse di falsità nei suoi confronti continuano, soprattutto sui social, dove un utente gli ha scritto di essere stato finto con lei. La sua risposta però apre tutta un’altra questione: “Pensa che è l’esatto contrario”. Cosa intende dire? Durante il suo percorso a Uomini e Donne, il corteggiatore aveva forti dubbi nei confronti di Sabrina e del suo reale interesse, tanto da averglielo detto diverse volte.

