Niccolò Zanardi, figlio Alex: “forza papà, ti aspetto”/ Toccante post su Instagram…

Niccolò Zanardi, il figlio di Alex Zanardi, rompe il suo lungo silenzio su Instagram pubblicando un breve, ma toccante messaggio per il padre che, da venerdì è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Riservatissimo, Niccolò Zanardi non pubblicava un post sul suo profilo Instagram da cinque anni. Il giovane ha così pubblicato una foto in cui il padre sorride scrivendo delle poche ma significative parole. “Forza papà, ti aspetto, torna presto”, un messaggio pieno d’amore quello che il figlio del campione ha voluto condividere sui social accompagnando le sue parole da due cuori. Un messaggio con cui Niccolò ha rotto il silenzio dietro cui si è trincerata la famiglia del campione.

Niccolò Zanardi, il messaggio per papà Alex commuove

Classe 1998, Niccolò è l’unico figlio di Alex Zanardi e Daniela Manni. Un ragazzo semplice, riservato e che è rimasto sempre lontano dai social preferendo la strada del silenzio. Un silenzio che Niccolò ha scelto di rompere oggi sperando di trasmettere al padre non solo tutto il suo amore, ma anche quella forza che gli hanno permesso di vincere altre sfide riprendendo in mano la sua vita e regalando a tutti il suo sorriso rassicurante. Tanti i messaggi degli utenti che hanno espresso la loro vicinanza a Niccolò esortandolo ad avere speranza. “Ce la farà come sempre” scrive un utente. “Forza Alex non mollare.. Sei tu la nostra forza.. Un abbraccio alla famiglia“, scrive un altro. E ancora: “Siete una forza incredibile! Coraggio”, “Qui a Siena facciamo il tifo per il tuo babbo! Forza Alex, forza Niccolò”.







