Nichelle Nichols, morta a 89 anni l’attrice di Star Trek/ Era il tenente Uhura

Lutto nel mondo del cinema: è morta nella giornata di oggi Nichelle Nichols, attrice famosa in particolare per aver interpretato il ruolo del tenente Uhura, nella serie tv originale di Star Trek dal 1966 al 1969. Nichelle Nichols, come ricorda TgCom24.it, aveva 89 anni ed è morta per cause naturali, così come si legge su un post Instagram pubblicato dalla figlia dell’attrice, Kyle Johnson: “Mi dispiace farvi sapere che una grande luce nel firmamento non brilla più come ha fatto per tanti anni. La scorsa notte mia madre Nichelle Nichols è morta per cause naturali”.

Nichelle Nichols dopo essere “divenuta” il tenente Uhura, è entrata di diritto nella vita dei fan dell’amata serie spaziale di Star Trek, conosciuti anche come Trekkers e Trekkies. Inoltre, quel ruolo interpretato le è valso anche una serie di riconoscimenti per essere stata una delle prime ad Hollywood ad aver infranto gli stereotipi che limitavano all’epoca le attrici di colore, utilizzate spesso e volentieri solo per ruoli secondari e per interpretare personale di servizio.

NICHELLE NICHOLS MORTA A 89 ANNI: LO STORICO BACIO CON IL CAPITANO KIRK

Nichelle Nichols, durante la sua esperienza con Star Trek, è stata anche protagonista di un bacio che è divenuto storico nell’immaginario collettivo, in quanto in grado infrangere un tabù: fu infatti un’effusione interrazziale fra la stessa e il co-protagonista William Shatner, il famosissimo capitano Kirk, avvenuto durante l’episodio “Umiliati per forza maggiore”, trasmesso per la prima volta in televisione il 22 novembre 1968.

Nichelle Nichols è apparsa in ben sei diversi spinoff della serie, a partire dal 1979 con “Star Trek: The Motion Picture”,e presenziando a centinaia di convention organizzate sul noto brand. Inoltre, è stata per molti anni reclutatrice della Nasa, aiutando in particolare a portare le minoranze e le donne fra gli astronauti dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti. Recentemente, ricorda ancora TgCom24.it, è stata protagonista nella serie tv Heroes, interpretando la prozia di un ragazzo con i poteri. Fra i suoi fan vi era anche Martin Luther King Jr., che aveva elogiato pubblicamente il ruolo di Nichelle Nichols in Star Trek.

