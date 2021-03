Nicholas Brezzi e Emyly Van Velthooven/ Innamorati dopo una intervista?

“Auckland in lockdown scopre i Giulietta e Romeo della vela”. Titolava così, nei giorni scorsi, un articolo di Repubblica.it in, facente riferimento alla love story (o presunta tale) tra Nicholas Brezzi e Emyly Van Velthooven. Tra il grinder di Luna Rossa e la giornalista Van Velthooven, infatti, ci sarebbe del tenero. Rumors che avrebbero creato qualche imbarazzo a Nicholas Brezzi, senza contare che la reporter è anche sorella di un membro del Team New zealand. Insomma le voci si rincorrono e le spifferate impazzano, soprattutto nelle ultime ore. Anche su Dagospia si parla della presunta relazione tra la reporter e il noto velista triestino, ormai balzato sotto i riflettori delle cronache rosa. Cresce l’interesse, in particolar modo a livello locale ad Auckland, dove i media continuano ad azzardare possibili retroscena.

Nicholas Brezzi e Emyly Van Velthooven stanno insieme? Mistero. Ma adesso si salpa

E mentre i rumors del gossip su Nicholas Brezzi e Emyly Van Velthooven si susseguono, il governo neozelandese ha allentato il lockdown per la pandemia e la Coppa America tra i detentori di Team New Zealand e gli sfidanti di Luna Rossa può finalmente riprendere. Da mercoledì prossimo, al ritmo di due regate giornaliere, le barche torneranno a sfidarsi nel Golfo di Hauraki. Dalle chiacchiere delle cronache rosa si passa all’azione. Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup per la seconda volta negli ultimi venti anni, vuole crederci.



