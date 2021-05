Nick Kamen, le ex fidanzate/ Talisa Soto, Tatjana Patitz e Amanda de Cadenet

Nick Kamen, modello e cantante pop, è morto a 59 anni, da tempo lottava contro un tumore. Diventato famoso per uno spot della Levi’s, negli anni ’80 fu preso da Madonna sotto la sua ala protettrice. Nella sua vita Nick Kamen è stato legato ad alcuni volti noto dello show business americano. La relazione più lunga, dal 1999 al 2001, è stata quella con Amanda de Cadenet. Nick e Amanda sono stati insieme tre anni e si conoscevano da quando l’attrice aveva solo 14 anni. Parlando del fidanzato al Guardian nel 2001, Amanda ha detto: “Nick è l’uomo più bello che abbia mai visto. Non c’è mai un momento in cui non abbia un bell’aspetto. Guardo il mio ragazzo anche mentre dorme”. Amanda de Cadenet, oggi 48 anni, ha iniziato la sua carriera nell’intrattenimento negli anni ’90 come presentatrice per le serie britanniche “The Word” e “The Big Breakfast”, prima di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere una breve carriera di attrice.

Nick Kamen: le ex fidanzate Tatjana Patitz e Talisa Soto

Nick Kamen ha avuto anche una breve relazione, nel 1988, con Tatjana Patitz. La coppia si è incontrata sul set del video musicale di Nick “Tell Me”. Modella e attrice tedesca, Tatjana Patitz è diventata famosa a livello internazionale negli anni ’80 e ’90 sulle riviste “Elle”, “Harper’s Bazaar” e “Vogue”. Tatjana è una delle cinque top model apparse nel video musicale di “Freedom! ’90” di George Michael. Tatjana è stata anche legata a Johnny Depp e Seal. Ancora prima, nel 1986, Nick Kamen è stato legato a Talisa Soto, conosciuta sul set del video musicale del suo celebra brano “Each Time You Break My Heart”. Lo stesso anno sono apparsi insieme sulla copertina della rivista “Tatler”. Non si sa di preciso per quanto si sono frequentati. Talisa è un’attrice ed ex modella americana, meglio conosciuta per aver interpretato la principessa Kitana nel film d’azione del 1995 “Mortal Kombat” e nel suo sequel del 1997 “Mortal Kombat – Distruzione totale”. Ha anche interpretato il ruolo di Lupe Lamora nel film di James Bond “007 – Vendetta privata” del 1989. Nel 2002 ha sposato l’attore Benjamin Bratt, con cui ha avuto due figli.

