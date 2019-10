Nick Luciani, ex Cugini di Campagna/ Dal successo alla povertà “ora sono casalingo”

Dopo essere diventato la voce dei Cugini di Campagna, Nick Luciani ha assaporato una popolarità senza pari a cui è seguito un crollo senza fine. Non se la passa bene l’ex della band italiana, tanto che dopo aver avuto una vita agiata si è ritrovato a fare i conti con la miseria. Una rottura avvenuta ormai quindici anni fa, dopo 20 trascorsi insieme al gruppo. Era sicuro che il successo lo avrebbe seguito anche nella sua carriera da solista, ma non è stato così. “Abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”, racconta a Nuovo parlando dei cambiamenti avvenuti in famiglia. Se un tempo si muoveva spesso con l’autista, oggi invece viaggia in autobus o in bici. “Sono diventato un uomo di casa”, aggiunge, anche se non nega la volontà di ritornare presto in tv per mostrare la nuova versione di se stesso. Questa sera, domenica 6 ottobre 2019, Nick Luciani potrebbe parlare delle sue difficoltà economiche a Live – Non è la d’Urso. Cinque vip infatti riveleranno di non riuscire ad arrivare a fine mesi e dato che Luciani è sempre stato trasparente su quanto gli sta succedendo, è facile credere che potrebbe presentarsi al cospetto di Carmelita.

Nick Luciani ospite a Live Non è la d’Urso?

Da cantante a tuttofare, passando per muratore, elettricista e molti altri mestieri. Nick Luciani ha fatto di tutto per risollevarsi dal baratro economico, dopo aver deciso di dire addio ai Cugini di Campagna. Lavori però che non ha mai svolto per altri, ma solo per se stesso e per evitare di spendere soldi per la manutenzione, come ha rivelato poco tempo fa a Pomeriggio Cinque. “Oltre a cantare, la mia vita è cambiata un po’ e mi adatto anche a fare altre cose”, dice Luciani mentre taglia l’erba, sega i rami, dipinge cancelli . Clicca qui per guardare il video di Nick Luciani. Questo però non vuol dire che abbia smesso di fare l’artista, anzi. Non è più un Cugino, ma rimane un cantante, come ha sottolineato spesso. Lo scorso luglio è stato per esempio ospite al Centro Zenith di Adria per una serata e prima ancora è stato ospite della band indie IlMatteo in occasione del video per il singolo Animamia.

