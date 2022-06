Nick Luciani/ Il cantante si scaglia contro Nicolas Vaporidis, gli altri naufraghi…

Nick Luciani ha dimostrato di vivere un momento di acuto nervosismo a L’Isola dei Famosi 2022 come mai gli era accaduto in un’avventura che per lui fino a questo momento era stata decisamente serafica. “Mi è dispiaciuto molto perché sto scoprendo ancora di più le persone che si sono poste in una maniera che non mi aspettavo”, con queste parole Nick specifica quello che ha provato subito dopo che i naufraghi di Playa Rinovada sono stati scossi. Nick Luciani ha litigato pesantemente con Nicolas Vaporidis in una baruffa che ha visto entrare tra i protagonisti anche Carmen Di Pietro. Gli animi si sono accesi quando ci si è ritrovati ad avere una riduzione del cibo dopo appunto la produzione. Carmen Di Pietro ha specificato: “Questa mattina forse conviene che non mangiamo. È meglio la cena un po’ più ricca che pranzo e cena spezzettati”.

Nick Luciani è salvo

Nonostante qualche timore, Nick Luciani accoglie il gradimento del pubblico e il verdetto del televoto lo salva a L’Isola dei Famosi 2022. A causa di un regolamento non rispettato ai naufraghi viene tolto il fuoco per 24 ore e non possono cuocere il riso. Nicolas a fine punizione propone di cuocere una doppia razione e saziarsi, ma Nick non è d’accordo: consumare un pasto abbondante la sera è controproducente. Una parte dei naufraghi non condivide la proposta di Nick. “È sempre stato zitto e adesso si sveglia per questa cosa e ancora continua”, è stato il commento di Carmen. Il cantante non nasconde la sua delusione, una buona parte dei naufraghi appoggiano il pensiero della Di Pietro, chi invece sostiene Nick sono Lory e Gennaro.

Lo Spirito dell’Isola dei famosi ha deciso di fare una bella sorpresa a Nick Luciani per il suo compleanno, dopo la canzoncina di auguri che gli hanno intonato gli amici naufraghi gli vengono dati sei muffin, uno lo può mangiare per intero gli altri li deve condividere con altri cinque naufraghi a sua scelta. Nick sceglie Carmen, Marialaura, Marco, Mercedesz ed Edoardo. Lory che ha sempre difeso Nick si aspettava di ricevere il dolcetto, invece la preferenza del cantante è ricaduta su altre persone, la regista non l’ha presa bene e ha commentato il gesto di Nick. Secondo Lory il motivo per cui è stata esclusa è perché avrebbe capito la scelta del cantante e lei è sicura che nel suo cuore Nick la voleva scegliere. Poi con ironia dice a Nick di capirlo, perché a questo punto un po’ di strategia di gioco ci può stare per andare avanti.

La scelta di Nick Luciani è difficile da capire

È difficile dare una seria interpretazione al comportamento di Nick Luciani, ha preferito dare i muffin a Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger che sono le ultime arrivate e tagliare fuori Lory Del Santo che lo ha sempre difeso prendendo le sue parti. Nick è una persona silenziosa e a volte si tiene in disparte però è anche un attento osservatore. Probabilmente si è accorto che Lory non è molto sincera con lui, difatti spesso cerca di mettere in cattiva luce gli altri naufraghi facendogli credere che non è visto di buon occhio da nessuno. Quando i suoi compagni gli hanno cantato la canzone degli auguri, Lory gli ha fatto notare che le persone con cui ha avuto da discutere il giorno prima ora si dimostrano tutti amici. Non si capisce come mai alla fine abbia voluto sacrificare proprio Lory Del Santo.

Pubblico diviso in due a L’Isola dei Famosi

L’atteggiamento di Nick Luciani ha diviso in due il pubblico social de L’Isola dei Famosi: c’è chi ritiene che abbia fatto bene a non cedere il muffin alla Del Santo in quanto falsa e calcolatrice, chi invece è dispiaciuto del suo comportamento perché la regista lo ha sempre difeso e appoggiato le sue cause evitandogli il linciaggio da parte degli altri naufraghi. In molti sperano che lunedì questa storia venga a galla e Nick spieghi i motivo perché ha scelto di voltare le spalle all’amica naufraga.











