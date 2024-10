Chi sono Veronica e Karen: la moglie e la figlia di Nick Luciani

Nick Luciani è sposato da 25 anni con Vanessa Perna e con lei ha avuto l’unica figlia, Karen. I due si sono sposati nel 1999 nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina mentre il ricevimento fu organizzato a Grottaferrata a cui parteciparono 230 invitati. Della storia d’amore di Veronica e Nick Luciani non ci sono molte informazioni così come su chi sia Veronica, la donna che ha conquistato il cuore del cantante dei Cugini di Campagna. La coppia, insieme alla figlia, ha dovuto affrontare anche momenti difficili.

Nick Luciani, infatti, in un’intervista a Novella 2000, ha parlato dei problemi economici che ha avuto: “Mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta…”.

Veronica, la lettera della moglie di Nick Luciani

Veronica, rispetto al marito, ha sempre mantenuto un profilo basso evitando di esporsi. Tuttavia, durante la partecipazione di Nick Luciani all’Isola dei Famosi, gli ha scritto una toccante lettera parlando anche della figlia Karen.

“Ciao amore mio, ti seguiamo tutti i giorni. Siamo tue accanite fan, ma io lo sono sempre stata. Ricordo i concerti dei Cugini dei Campagna, sembravi un angelo ed io mi sono innamorata subito da te. Sono passati 20 anni, ci siamo sposati, abbiamo avuto la nostra Karen che ha avuto qualche problemino alla nascita, ma abbiamo superato tutto con il nostro amore. Noi insieme siamo la forza, la tua timidezza a volte non fa trasparire l’uomo meraviglioso che sei e il padre fantastico. Sono sempre con te, non lo scordare mai e anche Karen. Ciao amore mio, a presto”, scriveva Karen che, qualora i Cugini di Campagna dovessero essere ripescati al Grande Fratello, potrebbe anche fare una sorpresa alla moglie.