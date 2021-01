Nicki Minaj, foto del figlio su Instagram / “Allattamento doloroso, noi mamme eroine”

Fa discutere la foto postata da Nicki Minaj su Instagram nelle scorse ore. La showgirl ha condiviso coi fan uno scatto del figlio, che compie tre mesi. Un post per dialogare coi tantissimi fan, ma anche per mostrare una parte della propria vita privata. Nicki Minaj, come detto, è diventata mamma da tre mesi di un maschietto e in queste ore ha deciso di festeggiare il mesiversario del piccolo, condividendo coi fan una sua tenera foto in culla. E’ stata l’occasione per chiacchierare col suo pubblico e raccontare qualcosa della sua nuova vita da mamma. E rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, ha ripercorso i mesi precedenti, entrando nelle fasi che l’hanno accompagnata verso il parto. “Ero nuda” ha spiegato Nicki Minaj su Instagram, ricordando il momento in cui è iniziato il suo travaglio: “Ero appena uscita dalla doccia e avevo chiesto a mio marito di massaggiarmi la schiena. Mentre mi spostavo verso di lui ho sentito l’acqua che cominciava a uscire. Ero stranamente calma e ho detto in maniera tranquilla: ‘Oh mio Dio, sto cominciando ad avere le doglie’”. La showgirl ha anche spiegato che il suo piccolo non ha avuto problemi con l’allattamento: “Anche se per me è molto doloroso. Le donne fanno sembrare sempre queste cose troppo facili. Le mamme sono davvero delle supereroine.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj)





