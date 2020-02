NICKY NICOLAI/ Si esibirà con il marito Stefano Di Battista? (Una storia da cantare)

Nicky Nicolai non poteva di certo mancare: di fronte alla possibilità di ritornare sul palco per interpretare un brano di Mina, la cantante ha scelto ancora una volta di non tirarsi indietro. A un anno di distanza dalla sua prima esibizione nel programma, Nicky Nicolai sarà presente a Una storia da cantare per la puntata di oggi, sabato 22 febbraio 2020. L’anno scorso abbiamo ascoltato dalla sua voce il brano Insieme, che Mina ha lanciato nel ’70 grazie al testo di Lucio Battisti e in occasione del suo album Quanto tu mi spiavi in cima a un batticuore. Si tratta tra l’altro del 102° singolo della celebre cantante, pubblicato per la prima volta su un 45 giri firmato EMI Italiana e in cui è presente anche una seconda canzone, Viva lei.

NICKY NICOLAI, LA SCELTA DEL BRANO DA CANTARE

La Nicolai sceglierà di interpretare ancora una volta lo stesso brano oppure preferirà dare voce all’altro singolo che in origine componeva il disco? L’anno scorso l’abbiamo aspettata sul palco al fianco di Stefano Di Battista, marito e collaboratore stretto, ma noi fan siamo dovuti rimanere a bocca asciutta. Chissà che invece quest’anno la cantante jazz e il sassofonista non possano regalarci un inaspettato duetto. Impossibile non rimanere incantati dalla voce di Nicky Nicolai, una delle artiste jazz più rinomate del nostro Paese. Nel suo vasto repertorio si è concentrata sui grandi nomi della musica italiana, soprattutto in occasione di Jazz e Dintorni, la rassegna musicale che lo scorso 31 gennaio ha visto la Nicolai salire sul palco al fianco del compagno di vita Stefano Di Battista.

SUL PALCO CON IL MARITO STEFANO DI BATTISTA

I due hanno messo in scena uno spettacolo che ha toccato diversi miti dello Stivale e della musica internazionale, da Mina a Ornella Vanoni e da Lucio Dalla a Jimmy Fontana, passando per Josè Feliciano e Bart Bacharach. Purtroppo non sappiamo nulla dei prossimi appuntamenti che vedranno la Nicolai di nuovo protagonista. Purtroppo sui social latita già da diverso tempo e la sua pagina Facebook non viene aggiornata da diversi mesi, così come tutti gli altri profili presenti sulle piattaforme online. Siamo sicuri però che ci saranno altri eventi per poter ammirare la Nicolai dal vivo: dopo tutto l’artista è una delle voci più gettonate nello Stivale, un pilastro della musica jazz.



