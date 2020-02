UNA STORIA DA CANTARE, MINA/ Diretta e ospiti: da Gino Paoli a Francesco Renga

MINA PROTAGONISTA DI UNA STORIA DA CANTARE: ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO

Dopo la prima serata dedicata Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati, Sergio Endrigo e Luigi Tenco che ha incollato davanti ai teleschermi 2.810.000 spettatori pari al 14.6% di share, Una storia da cantare torna in onda oggi, sabato 22 febbraio, in prima serata su Raiuno, con una puntata interamente dedicata alla più grande voce della musica italiana ovvero Mina. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, negli studi Rai di Napoli, accoglieranno alcuni dei più grandi artisti del mondo della musica, ma anche dello spettacolo che omaggeranno Mina che, con la sua voce, è stata la colonna sonora di tantissimi italiani. Mina compirà 80 anni il prossimo 25 marzo e, per un traguardo così speciale, la Rai ha deciso di dedicarle un’intera serata nel corso della quale saranno ripercorsi gli anni del suo straordinario successo.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Sarà una serata magica quella di Una storia da cantare dedicata a Mina. Attraverso immagini di repertorio, aneddoti, racconti e le canzoni che, da anni, accompagnano la vita di tutti, Enrico Ruggeri, nei panni del cantastorie e Bianca Guaccero, regaleranno una serata unica al pubblico. Ad affiancarli in un compito prezioso ed unico saranno i numerosi ospiti che hanno accettato di partecipare alla grande festa organizzata da Raiuno per gli 80 anni della Tigre di Cremona. Nel corso della serata, sul palco, si alterneranno Gino Paoli, Arisa, Tosca, Francesco Renga, Fausto Leali, Nicky Nicolai, Simona Molinari, Mondo Marcio, Mietta, Lucia Ocone e Chiara Galiazzo. Infine, reduci dal Festival di Sanremo 2020 ci saranno anche Marco Masini e Irene Grandi che, dopo aver omaggiato Vasco Rossi, metterà la propria voce a disposizione delle canzoni di Mina.

COME VEDERE UNA STORIA DA CANTARE IN STREAMING

Una storia da cantare va in onda in diretta su Raiuno, ma può essere visto anche in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi. Il pubblico, inoltre, ha la possibilità d’interagire attraverso i social condividendo ricordi e foto dell’epoca e legati alla musica di Mina. Inoltre, sui canali social di Raiuno è possibile rivedere in tempo reale le esibizioni dei vari ospiti. Tanti modi, dunque, per non perdere niente di una serata magica dedicata alla diva della musica italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA