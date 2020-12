Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi, figli Umberto/ Liti e incomprensioni con il primo figlio…

Chi sono i figli di Umberto Tozzi? Nicola Armando, Natasha e Gianluca

Nicola Armando, Natasha e Gianluca Tozzi sono i figli di Umberto Tozzi, fratelli nati da due madri diverse, le due mogli del cantautore. Il primo, Nicola Armando, è figlio di Serafina Scialò, la sua prima moglie, mentre Natasha e Gianluca Tozzi sono nati dall’amore ormai trentennale con la sua Monica Michieletto. Proprio Gianluca ha reso nonni i due genitori con l’arrivo del piccolo Andrea nato dal suo matrimonio, poi finito, con Elisa Persoglio. Ma chi sono e cosa fanno i figli di Umberto Tozzi?

Il figlio Gianluca è molto vicino al padre e non solo per via del sangue che scorre dentro le loro vene ma anche perché i due collaborano insieme anche per l’etichetta discografica che possiamo definire di famiglia. Lo stesso Umberto Tozzi ha spiegato che il figlio ha il ruolo di produttore nella loro casa discografica anche se lui è stato sempre contrario per evitare l’etichetta di figlio di.. e quindi evitare pregiudizi e invidie ma alla fine ha voluto seguire la sua passione e questo spesso porta a litigi e contrasti perchè hanno idee un po’ diverse alcune volte.

Umberto Tozzi in lotta con il primo figlio Nicola Armando, perché?

Nicola Armando Tozzi, invece, classe 1983, è il primo figlio del cantautore, quello che continua a chiedere un po’ di tempo per loro, magari da soli, loro due e basta, ed è il figlio che è nato dal primo matrimonio. Anche in questo caso il loro rapporto non può essere definito idilliaco ma se con Gianluca discute per il lavoro, con il suo primo figlio le cose sono un po’ più complesse e spesso riguardano proprio le ‘falsità’ che il cantautore direbbe sulla madre riguardo ad una questione di soldi (gli stessi per i quali Umberto Tozzi denunciò l’ex moglie salvo poi ritirare la denuncia). A causa delle difficoltà economiche incontrate nella vita, il giovane Nicola, ha lasciato gli studi di giurisprudenza per andare a fare un lavoro duro ‘è uno dei quelli che si alza presto e torna a casa tardi per lavorare’. Altra storia, invece, quella della donna di casa, Natasha, l’unica figlia femmina di Umberto Tozzi. Classe 1989, la bella figlia del cantante lavora come modella e influencer e i suoi scatti, spesso bollenti, conquistano migliaia di like sui social. In passato è stata fidanzata con l’ex di Anna Falchi, Stefano Ricucci, nonostante la differenza di età, ma poi nella sua vita è arrivato il figlio del patron di Grafica Veneta, Alberto Franceschi, classe 1995, che si occupa degli affari di famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA