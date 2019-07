Nicola Carraro marito di Mara Venier/ “Ti risposerei ancora un milione di volte”

Nicola Carraro: “Ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”

Nicola Carraro è uno dei grandi amori di Mara Venier e non solo perché è il marito che ha scelto per riprendere in mano la sua via amorosa. Il produttore e nipote di Angelo Rizzoli la sposa solo diversi anni dopo la rottura del suo primo matrimonio con Adonella Colonna, avvenuta nell’80. I due convolano infatti a nozze solo nel 2006 ed a quanto pare sarebbero pronti anche per una cerimonia bis. “Ti vorrei risposare, te lo propongo ufficialmente”, rivela infatti Carraro in occasione di un video sui social che le invia da Santo Domingo, nel giorno del loro 13° anniversario. “Tu, bella, sorridente, con quel vestito meraviglioso di Valentino fantastico”, dice poco prima ricordando ogni dettaglio del loro matrimonio. “Ti risposerei ancora un milione di volte”, dice invece lei rispondendo con un sì alle eventuali seconde nozze. “Stare con Mara è come andare sulle montagne russe”, ha detto inoltre Carraro alcuni mesi prima, quando Eleonora Daniele lo convoca nel suo studio di Storie Italiane come ospite. Sintomo che il divertimento non manca nel legame creato con la conduttrice, anche se i due sono costretti a vivere separati per la maggior parte dell’anno a causa dei problemi di salute dell’imprenditore, che lo obbligano a rimanere a Santo Domingo per beneficiare degli effetti del mare.

Nicola Carraro, quando il romanticismo è di casa

Il romanticismo è di casa per Nicola Carraro, che ha sempre sfruttato ogni mezzo per sostenere la sua Mara Venier. La presentatrice del passato e del presente ha ricevuto una delle tante sorprese proprio in diretta a Domenica In, lo scorso febbraio. Mentre sta conducendo una delle sue famose interviste, Mara viene avvisata infatti dalla produzione che qualcuno la sta cercando al cellulare. Rimane un po’ sorpresa nel sentire la voce del marito, abbassando subito la testa per nascondere forse l’emozione. “Volevo dirti che visto che il tuo telefonino è diventato una specie di centralino”, dice lui fra il serio e lo scherzoso, “volevo dirti che ti amo”. Per la Venier le lacrime sono immediate, impossibili da trattenere come la voce rotta. Clicca qui per rivedere il video di Mara Venier (https://youtu.be/dKBN16lneQI). Mara Venier sarà inoltre protagonista della puntata di Techetechetè che verrà trasmessa su Rai 1 questa sera, mercoledì 24 luglio 2019. I riflettori non potranno che accendersi proprio sul grande amore della presentatrice, l’uomo che l’ha resa felice a 50 anni e che continua ancora ad oggi a sorprenderla con tante dichiarazioni romantiche.

