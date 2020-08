Nicola Carraro, marito Mara Venier/ Lei: “Impazzita quando mi dissero che era grave”

Nicola Carraro, che non fa mistero di amarlo come il primo giorno. Non mancano tuttavia i timori per i problemi di salute riscontrati in passato dal marito, che durante un soggiorno a Santo Domingo se l’era vista brutta. Era stata Mara Venier a sbottonarsi e a raccontare un episodio spiacevole, in un’intervista al settimanale Oggi.

“Quanta paura che ho avuto. A fine novembre, mentre era a Santo Domingo, si è preso la polmonite e non ha voluto farsi ricoverare in ospedale. In passato ha avuto l’enfisema polmonare e da allora sto sempre in ansia per lui… Luca Richeldi, primario di pneumologia del Gemelli, mi chiede di fargli vedere la sua radiografia. Una volta vista è stato categorico: “È grave”. Sono impazzita”. In quel periodo Mara Venier stava registrando La Porta dei Sogni, la domenica doveva andare in onda ma le paure e le preoccupazioni sulle condizioni di salute del marito non le davano tregua.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier: ecco chi è e cosa ha fatto nella sua carriera

Oggi Nicola Carraro sta bene e si diverte sui social, dove risulta particolarmente attivo. E’ un uomo che mostra un carattere forte ed un certo carisma, oltre a vantare una notevole esperienza in ambito imprenditoriale. Il marito di Mara Venier è infatti ex editore ed ex produttore Cinematografico, oltre ad essere un appassionato golfista.

Nel mondo del cinema ha prodotto Amori miei, Cristo si è fermato ad Eboli, mentre nel campo editoriale ha collaborato con Rizzoli Editore, dove è rimasto fino al 1974 per lanciarsi nell’acquisto della nota Sperling & Kupfer, di diventa il presidente. Per un lungo periodo ha vissuto a Turks e Caicos, poi nel 2006 la scintilla con Mara Venier, quindi il ritorno in Italia per godersi a pieno la sua storia d’amore.

