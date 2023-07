Nicola Dell’Acqua (commissario siccità)/ “Dobbiamo adattarci al cambiamento climatico, ecco come”

Il clima cambia e dobbiamo farlo anche noi: questo il messaggio di Nicola Dell’Acqua, commissario alla siccità. Intervistato da Repubblica, l’esperto ha sottolineato la necessità di guardare alla realtà e di fare i conti con quello che abbiamo: “C’è un’Italia idrica da rammendare. E ci vorranno all’incirca tre anni”. Alcuni interventi sono già stati fatti: “Abbiamo cento milioni impostati dal governo per la Pianura Padana. Bisogna rimettere in piena funzione dighe, laghi e consorzi di bonifica e riportarli all’efficienza per la quale erano stati progettati dai nostri nonni”.

“Putin non verrà arrestato in Sud Africa”/ Ramaphosa: “Sarebbe dichiarare guerra alla Russia”

Eravamo abituati a un clima diverso ed è stata trascurata la manutenzione delle opere, ha spiegato Nicola Dell’Acqua: “Oggi dobbiamo chiedere all’agricoltura di risparmiare più acqua e riportare al cento per cento le dighe in cui magari manca una paratia, i pendii sono franati o gli argini hanno bisogno di essere ripuliti. Un tempo anche un bacino con una portata ridotta poteva bastare alle esigenze di un’estate normale. Ora dobbiamo fare i conti con una situazione diversa. Non possiamo permetterci opere che non siano al meglio delle loro condizioni”.

Faggin: "Intelligenza artificiale non sarà mai come uomo"/ "Ma se avrà potere decisionale farà danni"

Le parole di Nicola Dell’Acqua

Nicola Dell’Acqua ha sottolineato che attualmente siamo in una usuale situazione di criticità estiva, le temperature elevate non aiutano e dopo la siccità del 2022 le faide sono al minimo un po’ ovunque. Il clima è cambiato: “Ci sono annate come il 2022 in cui non ha piovuto per lunghi mesi. E annate come il 2023 in cui la pioggia è stata estremamente concentrata. La quantità di acqua complessiva non è molto diversa, e questa è una buona notizia, ma la distribuzione delle precipitazioni nel tempo sta cambiando. Dobbiamo trovare il modo di accumulare e trattenere l’acqua prima che si disperda in mare”. Una battuta anche sulle soluzioni condivise con gli altri Paesi dell’area: “Abbiamo avviato delle collaborazioni con Israele. Loro recuperano l’acqua dei depuratori e usano i desalinizzatori, ma solo in situazioni di emergenza. Il vero punto forte in quel Paese è la pianificazione dell’uso dell’acqua in base alla disponibilità. Così riescono a sfruttare al meglio anche la poca che hanno”.

LEGGI ANCHE:

“Antimafia, metodo dei veleni è boiata”/ Sottile: “teoremi oltre sentenze, basta comparare politica e stragi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA