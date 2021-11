Nicola, figlio di Miriana Trevisan/ Lettera alla mamma al GF Vip: “Mi manchi tanto”

Fiume di lacrime per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Nel corso della nuova diretta, Alfonso Signorini ha per lei un regalo di compleanno arrivato il ritardo: la lettera di suo figlio Nicola. Il solo vederlo porta la gieffina al pianto, poi ascolta commossa le sue parole. “Cara mamma, come stai? Io sto molto bene anche se mi manchi tanto. – esordisce il piccolo Nicola, che poi continua – Manchi tanto anche alle gatte, anche se a loro ci sto pensando io. Intanto io ti volevo dire che tu esci o non vinci non mi importa, voglio solo che tu stia bene. Sai che ho iniziato a scrivere il mio primo libro? Poi ti dirà di cosa si tratta, ora non posso perché ho paura che qualcuno mi copi la trama. La nostra casa senza di te non è casa, anche se papà è bravo, tranne che per i vestiti, tu mi facevi mettere quello che volevo, lui no. Con lo sport va bene, con la scuola invece dobbiamo ancora abituarci perché sono cambiati tutti i professori.” Così conclude: “Non vedo l’ora di riabbracciarti e andare insieme a mangiare il nostro sushi quotidiano. – chiude la lettera con grande dolcezza – Ti amo tanto mamma”.

Nicola Settembre, figlio Miriana Trevisan e dell'ex marito Pago/ Sorpresa al Grande Fratello Vip?

LEGGI ANCHE:

SOLEIL SORGE E MIRIANA TREVISAN, LITE AL GF VIP/ "Ipocrita, un po' di coerenza!"Miriana Trevisan "Soleil Sorge tieniti il tuo Alex Belli"/ L'attacco:"isolalo ancora che l’abbiamo perso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA