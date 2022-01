Nicola Pisu “Miriana? Avrei voluto continuasse tra noi”/ Biagio replica “Due storie…”

Biagio D’Anelli e Nicola Pisu finalmente a confronto diretto su Canale 5. Si parla di Grande Fratello Vip e di Miriana Trevisan su Pomeriggio 5 News e i due, uno in collegamento l’altro ospite in studio, si confrontano su quello che è stato ed è il loro rapporto con la showgirl. “La situazione con Miriana? Penso si sia visto, ci manchiamo. – ha ammesso Biagio – Credo che si sia capito che di strategie non ce ne sono, siamo due persone che hanno la voglia di conoscersi e stare insieme e, perché no, amarsi.” Alla domanda su Nicola, Biagio però non si sbilancia: “Non mi permetto di paragonarmi alla storia con Nicola perché sono due cosa totalmente diverse”.

La domanda viene girata dalla conduttrice proprio a Nicola Pisu. L’ex gieffino ammette il dispiacere nella fine della sua storia con Miriana Trevisan ma fa gli auguri sinceri a Biagio: “Io avrei voluto che continuasse però non è andata così. Mi auguro che con Biagio vada bene, gli auguro il meglio.” Biagio, d’altronde, ammette la sua stima nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani: “Io ieri ho avuto modo di parlare con Nicola dietro le quinte e, pur non avendo fatto il Grande Fratello insieme, devo riconoscere che è un bravo ragazzo con valori. Giustamente sono imparagonabili i due percorsi che abbiamo fatto: lui ha conosciuto Miriana in un momento, all’inizio, io 4 mesi dopo.”, sottolinea.

