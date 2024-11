Patrizia Mirigliani e la denuncia al figlio Nicola Pisu: “L’ho fatto per salvarlo”

Negli ultimi anni la questione di famiglia tra Patrizia Mirigliani e Nicola Pisu ha trovato spazio sui vari organi di stampa, anche grazie alla partecipazione del giovane al Grande Fratello, dove ha raccontato la sua storia di dipendenza dalla droga, un baratro nel quale il ragazzo è precipitato intorno ai 18 anni e dal quale la madre ha tentato di tirarlo fuori battendo ogni strada, arrivando a denunciarlo nella speranza di salvargli la vita.

Patrizia Mirigliani, chi è l'ex marito Antonello Pisu: "L'ho protetto"/ "L'ho difeso anche da indifendibile"

Patrizia Mirigliani riguardo a quanto accaduto con il figlio Nicola Pisu ha raccontato: “Lui si è vendicato quando è arrivata la mia denuncia, ma oggi mi ringrazia perchè mi dice che gli ho dato modo di pensare. Ho capito che per fare questo come mamma tu sei disperata”. Una questione sulla quale ha inciso anche l’assenza del padre, con Patrizia Mirigliani che si è detta certa di questo: “Negli anni ha sempre rifiutato ogni tentativo di riavvicinamento”.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 25 novembre/ Novità sul lavoro per Ariete e Gemelli

Patrizia Mirigliani ricorda sul figlio Nicola Pisu: “Andava verso la rovina”

In una intervista concessa al magazine Gente, Patrizia Mirigliani si era espressa riguardo al figlio Nicola Pisu, raccontando come il giovane stesse scivolando sempre di più nel baratro con la questione relativa alla droga:

“Mio figlio non era più se stesso e andava inevitabilmente alla rovina, per questo arrivai a quel passo che considero un grande atto d’amore: lo denunciai”. Dopo l’accaduto, Nicola Pisu non aveva la possibilità di stare vicino alla madre Patrizia Mirigliani, come confermato dalla stessa donna: “Aveva il braccialetto elettronico e non poteva avvicinarsi a me”. Una situazione che a distanza di anni sembra rientrata tra la patron di Miss Italia e l’ex concorrente del Grande Fratello: “Anche se certe battaglie non finiscono mai e un passato drammatico come il nostro non si può cancellare” ha precisato Patrizia Mirigliani.

Gianluca Torre, chi è: "L'amore? Ho una fidanzata, non sono gay"/ "La morte di mia mamma mi ha devastato"