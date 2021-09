Nicola Porro, anticipazione Scherzi a parte/ “Bastar*oni! Uscita la mia vera natura…”

Nicola Porro, giornalista e conduttore televisivo, festeggia oggi, lunedì 27 settembre 2021, 52 anni. Un compleanno trascorso anche in compagnia di Francesco Fredella e Simone Palmieri, nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”. Porro si trovava in automobile mentre si è collegato con l’emittente radiofonica, in quanto, a causa di un problema al ginocchio, ogni lunedì si reca in palestra a fare “una roba bestiale. Mi devo rimettere a posto le gambe, gioco a tennis e il ginocchio mi ha ceduto”.

Giornata densa di impegni per lui, peraltro, in quanto stasera sarà impegnato in tv con il suo programma a Roma, mentre la sua famiglia risiede a Milano. Sarà, pertanto, un compleanno decisamente lavorativo e poco festeggiato, complici appunto gli impegni professionali.

NICOLA PORRO “SCHERZI A PARTE? HO URLATO COME UN’AQUILA!”

Su Rtl 102.5 News, Nicola Porro ha approfondito la tematica connessa al suo infortunio. Lui è un appassionato giocatore di tennis, “ma invecchiando non si può fare come da ragazzini, che giochi 3 ore come se nulla fosse senza scaldarti. Ho fatto una cavolata e adesso mi tocca rimediare”. Un altro giornalista abile a tennis è Francesco Giorgino: potrebbe mai esserci un derby giornalistico Giorgino-Porro, magari al Foro Italico? “Sarebbe bello, siamo entrambi pugliesi ed entrambi di Andria, quindi direi che di cose in comune ne abbiamo”.

Infine, spazio a una clamorosa anteprima, priva di troppi dettagli, ma che consente di entrare nel clima delle prossime puntate di “Scherzi a Parte“: “Quei b*stardoni mi hanno fatto uno scherzo in cui si vede la mia vera natura – ha svelato Porro –. Quando gioco a tennis mi arrabbio come un’aquila…”. Non resta dunque che attendere la messa in onda del “prank” di cui è stato vittima il giornalista per assistere alla sua reazione, che si preannuncia essere stata decisamente furiosa.

