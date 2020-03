Nicola Porro/ “Sconfitto il coronavirus dopo 5 giorni solo con la Tachipirina”

Fra i tanti personaggi famosi colpiti da coronavirus, anche il giornalista Nicola Porro. Questi è uscito allo scoperto nelle ultime ore, facendo capire come il peggio sembrerebbe essere passato. Il conduttore del programma di Rete 4, Quarta Repubblica, ha infatti spiegato di non avere più la febbre e di essersi curato con della semplice Tachipirina: “Io non ho la febbre da stamattina quindi le cose stanno procedendo per il meglio. Facendole corna ho sconfitto il virus in 5 giorni, insomma per quanto mi riguarda come una brutta influenza. Ho solo preso la tachipirina quando avevo la febbre a 39, ma nessun altro farmaco”. Porro era stato trovato positivo al Covid-19 ad inizio settimana, e dopo il suo caso era stato ovviamente sospeso il programma della quarta rete. Il vice direttore de Il Giornale, nelle interviste rilasciate negli scorsi giorni, aveva specificato di come il coronavirus fosse tutt’altro che un’influenza, di svegliarsi al mattino tutto sommato in buone condizioni, ma di arrivare alla sera “come se gli fosse passato sopra un tram”.

NICOLA PORRO E LA LITE SALVINI CONTE: “MA CHI SE NE FREGA!”

Fra gli unici aspetti positivi della vicenda, il fatto che la famiglia sia lontano dal collega, precisamente in Svizzera, e che gli amici, come spiegato dallo stesso, lo hanno aiutato in questi giorni, facendogli la spesa per lui e lasciandogliela fuori di casa. Nell’annuncio di guarigione, o presunta tale, delle ultime ore, Porro ha anche detto la sua sull’aspetto politico dell’epidemia da Covid-19, e commentando le polemiche fra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato stizzito: “Robe del ca***, ma chi se ne frega. Il punto fondamentale è che siamo in un precipizio economico, in un enorme buco nero”. La pandemia sta creando problemi gravissimi a tutti i settori, a cominciare dal turismo e dagli esercizi commerciali. Le recenti dichiarazioni scellerate della Lagarde, poi, hanno fatto sprofondare la Borsa di Milano fino ad un clamoroso 17%, per poi volare ieri dopo le nuove precisazioni della Bce, chiudendo con 7 punti di positività.

