Nicola Savino/ “Concertone dell’1 maggio? Mi esibisco come cantante!”

Nicola Savino ha già annunciato nei giorni scorsi la sua presenza al Concertone dell’1 maggio 2020, che verrà trasmesso in diretta nella prima serata di Rai 3 di oggi. “La mia giornata è più piena di prima, dico ‘sì’ a tutto. Sempre. È una reazione nervosa e di attaccamento alla vita”, ha detto invece a Il Fatto Quotidiano qualche settimana fa, parlando dell’effetto della quarantena nelle sue giornate. Savino infatti è stato uno dei primi conduttori ad essere stato messo a casa, dopo che uno degli operatori de Le Iene ha contratto il Coronavirus. Il tutto pochi giorni prima del lockdown dell’Italia intera. “Bel casino: abbiamo un adolescente e la sua camera da letto è confinante con la nostra“, ha rivelato, “dormo poco e senza tranquillanti. Non mi piacciono. Sono figlio di genitori abbonati al Tavor e, come dice Freud, per ammazzare padre e madre il figlio segue sempre direzioni opposte“. Anche se durante la conduzione di Colorado, confessa, ha ceduto e ha preso qualche tranquillante. Poi si è reso conto di non avere più la battuta pronta in radio, di non essere reattivo come sempre.

Nicola Savino, pronto per la nuova avventura

Nicola Savino è pronto per la sua nuova avventura: farà il suo esordio al Concertone del Primo Maggio 2020. “Volevo fare il cantante delle canzoni inglesi, così nessuno capiva che dicevo“, ha rivelato a Radio Deejay in questi giorni, un collegamento ripreso in video e subito riportato sul profilo Instagram del conduttore. “Preparati a una grassa risata“, ha detto a Linus, “ho il Concertone dell’1 maggio, mi esibisco. Come cantante!“. Savino ha continuato la gag con il conduttore rivelando che si esibirà con Bugo, “Prima di morire posso dirlo”. Chissà se riuscirà ad entrare in contatto con un parrucchiere, poco prima della grande serata. “Capigliatura deturpata e materiale fonoassorbente casalingo. Diciamocelo, la quarantena non ci mancherà“, ha scritto Savino in un altro post. Nella foto, non solo vediamo l’apparecchiatura citata, ma anche i capelli diradati sul lato sinistro della sua chioma. Scopriamo poi che lo scorso 29 aprile la moglie Manuela Suma ha festeggiato il compleanno. Nelle Stories, Savino mostra un grande mazzo di rose e augura buon compleanno alla sua metà. “Quelli che ballavano erano visti come pazzi da chi non sentiva la musica“, scrive inoltre citando una frase di Friedrich Nietzsche, che hai suoi occhi descrive alla perfezione la moglie stilista.

