Nicola Savino “Elisabetta Gregoraci? posso spiegare”/ “Ci siamo sentiti e…”

E alla fine sembra che il caso del giorno possa essere liquidato con un “sono un malinteso” pronunciato da Nicola Savino a Deejay Chiama Italia parlando con Linus. Ma di cosa e di chi stiamo parlando? Ma del Festival di Sanremo o, meglio, L’Altro Festival, e di Elisabetta Gregoraci. Proprio nei giorni scorsi la showgirl calabrese ha annunciato sui social la sua esclusione dall’Altro Festival a “cose fatte” e tutto per via di Nicola Savino, almeno da quanto lei stessa aveva capito e sapeva, ed una questione politica che vedeva coinvolto anche il suo ex marito Flavio Briatore. In particolare, la Gregoraci aveva scritto: “Il signor Nicola Savino ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti…tra i quali la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra. Sono basita e profondamente scossa per quanto accaduto…“.

NICOLA SAVINO HA CHIARITO CON ELISABETTA GREGORACI

Sulla questione era calato il silenzio ma proprio poco fa Nicola Savino ha voluto dire la sua liquidando tutto come un “malinteso già chiarito al telefono con Elisabetta Gregoraci” rispondendo alle polemiche seguite al post della showgirl che gli attribuisce la sua esclusione: “Scusate se ne approfitto eh, io ho parlato al telefono con Elisabetta Gregoraci per rincuorarla di un malinteso che non mi riguardava, ma non ho mai parlato di destra e di sinistra. Io non discrimino mai nessuno: prima di tutto non ho mai associato Flavio Briatore alla destra, anzi, è amico di Renzi. Ma questa cosa di destra e di sinistra mi ha avvilito”. Adesso non rimane che attendere se la soap si arricchirà di un nuovo capitolo oppure no, d’altro che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche…

