Nicola Savino, foto al lato B di Fabrizia Santarelli all’Isola/ Blasi scopre tutto, il web attacca

Nicola Savino gela Fabrizia Santarelli: foto del lato B all’Isola dei Famosi

Gaffe di Nicola Savino all’Isola dei Famosi 2022. Nel corso della nuova diretta, Ilary Blasi accoglie in studio, appena tornata in Italia, Fabrizia Santarelli, eliminata pochi giorni fa dal gioco. Dopo l’immancabile siparietto legato alle sue pose plastiche, con tanto di sfilata che coinvolge Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Fabrizia chiacchiera con la conduttrice, raccontando la sua esperienza in Honduras e anche quelli che secondo lei sono stati dei pregiudizi legati alla sua fisicità.

Nicola Savino hot all'Isola "Threesome in Honduras"/ "Ilary Blasi? Categoria milf!"

“È stata un’avventura bellissima, desideravo tanto farla. – ha esordito Fabrizia Santarelli – La natura a volte prende il sopravvento sulla tua anima, cercavo sempre di assecondarla. Il corpo si abitua a tutto, a dormire per terra, agli stenti, ma il cuore non si abituerà mai…io sono una persona che ha cercato di dare il meglio di sè, ho sfidato anche i lati più oscuri della mia anima, ho una fisicità che prevale sulla mia anima”, ammette.

Sfida di baci in studio all'Isola dei Famosi/ Vladimir bacia Nicola, Zequila ci prova con Delia ma…

Fabrizia Santarelli e la gaffe di Nicola Savino: il web attacca

Un discorso con il quale Fabrizia Santarelli ha voluto sottolineare come il pubblico si sia evidentemente fermato alla sua fisicità piuttosto che superare la superficie e imparare a conoscere la sua persona. Parole profonde che sono però state gelate dalla gaffe di Savino. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, proprio poco dopo questo discorso, si è fatto beccare da Ilary Blasi con foto appena scattate del lato B della Santarelli. Un gesto che voleva forse essere simpatico ma che ha invece scatenato qualche critica sul web.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi hot in latex nero all'Isola/ Savino la gela:"Rendi sexy il sacchetto dell'indifferenziata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA