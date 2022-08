Nicola Savino/ “Sono un uomo di 54 anni con l’ambizione di essere un giovane”

Nicola Savino: “la radio era il mio sogno dei 16 anni”

Nicola Savino tra gli ospiti di Michele Impossibile, il one woman show condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5. Il conduttore televisivo ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ha regalato ai telespettatori un momento nostalgia ricordando il periodo del Festivalbar sulle note di “Please don’t go”. Del resto la trasmissione cult che per tanti anni è stata trasmessa durante l’estate su Italia 1 a dedicata alla musica è stata una delle prime esperienze lavorative di Michelle Hunziker.

Intanto Savino prosegue la sua carriera di conduttore radio-televisivo. “Tutte le mattine, quando vado in radio e metto la cuffia in testa, sono consapevole di fare quello che era il mio sogno dei 16 anni” ha rivelato il conduttore dalle pagine di Vanity Fair. Non solo, Savino parlando degli ascolti ha confessato: “non faccio come i miei colleghi che dicono che l’ascolto non conta, perché è inutile che ci prendiamo in giro: conta. È un po’ come la scritta negli spogliatoi della Juventus, anche se mi costa molto citarla: ”Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Ecco, oggi per la tv è così con gli ascolti. Lavorare sulle piattaforme ti permette di liberarti di questo assillo”.

Nicola Savino: “i ragazzi under 20 la televisione non la guardano”

Nicola Savino è un conduttore moderno attento ai giovani. Parlando proprio di loro ha detto: “la televisione sembra diventato il lavoro che gli italiani non vogliono più fare: i ragazzi under 20 la televisione non la guardano, non sanno più a che canale corrisponde il tasto del telecomando. In compenso, conoscono benissimo le piattaforme”.

Infine parlando del suo programma radiofonico il Giovane Old ha aggiunto: “sono un uomo di 54 anni con l’ambizione di essere un giovane. Per le mie radici professionali, visto che mi definisco disc jockey, devo essere aggiornato. Ma rimango un 54enne: altrimenti questo potrebbe portare a delle nevrosi preoccupanti”.

