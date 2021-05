Nicola Vivarelli è gay?/ Le insinuazioni di Armando Incarnato a Uomini e Donne

Continuano le liti nello studio di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dal sempre informato Vicolo delle news l’ultimo acceso dibattito ha avuto luogo durante l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi. I due protagonisti sono stati Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, cavalieri del trono over. Dopo la sfilata vinta da Gemma Galgani, Nicola è intervenuto in difesa della dama, presa di mira da Tina Cipollari. Armando però non ha apprezzato l’intervento del cavaliere, dicendo che Nicola è stato tra i primi a prendere in giro Gemma. Nicola si è arrabbiato e rivolgendosi a Maria De Filippi ha definito il rivale un “leccac**o”. A quel punto Armando ha fatto una domanda a Nicola, che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Senti ma dimmi un po’… a te piacciono le donne o gli uomini?”.

Armando Incarnato: insinuazioni sull’orientamento sessuale di Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli, come tutte le persone in studio, sono rimaste scioccate dalle parole di Armando Incarnato. Nicola ha voluto ribadire di non avere nulla contro i gay, ma ha definito “fuori luogo” il commento di Armando. Se l’insinuazione del cavaliere fosse vera, significherebbe che è irrispettoso verso le dame e verso ovviamente la redazione di Uomini e Donne. In studio tutti si sono schierati dalla parte di Nicola, criticando duramente il comportamento di Armando. Maria De Filippi ha approfittato della situazione per dire ad Armando in quanto gli dice che se uno vuole prendere in giro il programma può farlo anche in altri modi. Già all’inizio del mese, infatti, la conduttrice ha criticato il cavaliere partenopeo per il suo atteggiamento nei confronti delle dame: “Armando basta! Uno fa un errore e lo ammette, non si tratta così una donna… Tu parli male anche della redazione, fai prima a dire che sei un cr**ino”.

