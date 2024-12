Ciro Solimeno e le lacrime per Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Ciro Solimeno, il corteggiatore napoletano che sta corteggiando Martina De Ioannon con cui, sin dalle prime esterne, è nato un feeling speciale, crolla in camerino dopo aver visto Martina sempre più vicina a Gianmarco con cui, nella scorsa puntata, non solo ha discusso, ma lo ha scelto per ben due volte di ballare. Di fronte alla complicità di Gianmarco e Martina, Ciro ha lasciato lo studio raggiungendo il camerino dove, poi, è stato raggiunto da Martina che ha provato a rassicurarlo. “Non riesco più a stare qui. Mi sento sempre fuori luogo e sbagliato”, ammette tra le lacrime il corteggiatore.

Ciro le spiega che non deve sentirsi sbagliato solo perché ha ballato con Gianmarco. “Mi dispiace vederti così, siamo due scemi”, aggiunge Martina. “Se dovesse ripetersi la stessa situazione, io andrei via perché non riesco a sopportare questa situazione”, dice il corteggiatore.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 dicembre 2024, Maria De Filippi spiega che Ciro, vedendo Martina discutere e poi riappacificarsi con Gianmarco, non si è sentito apprezzato al punto da aver avuto una crisi in camerino. “Ho commesso degli errori, forse dovuti anche all’età ma lei mi sta conoscendo nel bene e nel male. Mi dispiace farmi vedere così vulnerabile”, dice. Ciro ma Gianmarco spiega che le è piaciuto vederlo anche fragile. “Vederlo con le lacrime mi ha stupito perché non pensavo di vedere questo Ciro”, commenta Gianni Sperti.

“Le lacrime possono essere dovuti alla tensione e alla rabbia ma a voi basta vedere due lacrime e vi sciogliete. Io non credo quando dite ‘non ce l’ho fatta a reggere a vedere quell’esterna’”, commenta Tina. Ciro, però, difende i propri sentimenti al punto da accomodarsi nel parterre prima di vedere l’esterna tra Martina e Gianmarco.